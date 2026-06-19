El anterior Gobierno dejó un agujero de 46 millones en Canarias por la nefasta gestión de las multas a las eléctricas

El actual Gobierno de Canarias se ha topado con un millonario agujero en las arcas públicas heredado de la anterior legislatura. El consejero de Transición Ecológica y Energía, ha desvelado en una entrevista en Radio Marca Tenerife que la Comunidad Autónoma se ha visto obligada a devolver más de 46 millones de euros a las compañías eléctricas. El motivo no es otro que la deficiente gestión administrativa del anterior Ejecutivo autonómico, cuyos expedientes sancionadores terminaron caducando en los despachos.

Multas anuladas y devolución con intereses

Según detalló el consejero, las sanciones que en su día se impusieron a las eléctricas a raíz de diversos ceros energéticos y fallos graves en el suministro eléctrico de las islas han quedado en papel mojado. La falta de diligencia en la tramitación de estos procedimientos provocó que los plazos legales vencieran, forzando la anulación de los castigos económicos. Como consecuencia, el Gobierno regional no solo ha tenido que reintegrar de golpe las millonarias cantidades ya cobradas, sino también sumar los correspondientes intereses de demora a favor de las eléctricas.

Zapata calificó la situación como un "importante perjuicio económico para las arcas públicas canarias", lamentando que el dinero de los ciudadanos tenga que terminar de vuelta en las empresas sancionadas por errores de procedimiento. Ante este escenario, defendió la necesidad de corregir las dinámicas de trabajo para evitar que un colapso administrativo de tal calibre vuelva a repetirse en el Archipiélago.

Blindaje legal frente a futuras prescripciones

Para evitar un nuevo perjuicio económico a las arcas públicas y que las multinacionales se libren de las sanciones, el actual Ejecutivo ha impulsado una modificación de la ley del sector eléctrico de Canarias. El objetivo prioritario de este cambio normativo es adaptar los procedimientos sancionadores autonómicos a los plazos estatales, ampliando los periodos de tramitación para impedir de forma legal que las futuras sanciones por apagones puedan prescribir por simple lentitud burocrática.

Mientras los órganos fiscalizadores continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a perder los que habrían sido los mayores castigos económicos impuestos al sector eléctrico en Canarias, el departamento de Zapata mantiene abiertas nuevas actas por incidencias recientes, entre ellas el cero energético registrado en La Gomera.