El Cabildo de Tenerife gradúa a casi cien alumnos becados en Estados Unidos y Canadá

El Cabildo de Tenerife ha celebrado este jueves el acto de graduación de casi un centenar de estudiantes que han tenido la oportunidad de cursar el Bachillerato Dual en Estados Unidos y Canadá gracias a un programa de becas. La ceremonia, que se desarrolló en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, supuso el broche de oro a una etapa de exigencia académica y sirvió para reconocer el enorme mérito de los alumnos.

El evento contó con la presencia de la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, y del consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, así como de familiares y representantes de las instituciones educativas norteamericanas. Durante su intervención, Dávila quiso poner en valor el esfuerzo y la capacidad de superación de estos 99 jóvenes, quienes han decidido aprovechar esta extraordinaria oportunidad para ampliar sus horizontes tanto a nivel formativo como humano.

En línea con la defensa del mérito y la preparación de las nuevas generaciones, la presidenta insular recordó que la enseñanza es "una de las herramientas más poderosas" para construir una sociedad más competitiva y con mayores oportunidades. Por este motivo, la institución mantiene su firme apuesta por impulsar programas que permitan a los estudiantes acceder a experiencias formativas internacionales, las cuales en muchos casos suponen un auténtico punto de inflexión en sus trayectorias vitales.

En un mundo cada vez más interconectado, Dávila subrayó que el dominio de idiomas y la capacidad de adaptación a nuevas culturas son "competencias cada vez más demandadas en el ámbito académico y laboral". El objetivo principal de la corporación es que los jóvenes de la isla puedan "competir en igualdad de condiciones en cualquier lugar del mundo", un reto al que este programa contribuye de forma decisiva.

Por su parte, el consejero Efraín Medina incidió en el carácter profundamente transformador de este programa. Según explicó, se trata de uno de los proyectos educativos más ambiciosos que impulsa la administración tinerfeña, dado que logra aunar en una única experiencia la formación académica de primer nivel, el aprendizaje intensivo de lenguas extranjeras y el indispensable crecimiento personal de los participantes.

Medina también destacó los importantes desafíos académicos que los alumnos han tenido que afrontar durante estos dos años de estudio. Han aprendido a organizarse mejor, a asumir responsabilidades propias y a desenvolverse con soltura en contextos internacionales. Todas estas son habilidades que les acompañarán a lo largo de toda su vida y que les otorgarán una valiosa ventaja competitiva de cara a su futuro universitario y profesional.

El enorme interés que despiertan estos proyectos de excelencia queda patente en el volumen de peticiones registradas. La convocatoria de la que surge esta promoción recibió más de 1.600 solicitudes, lo que demuestra que la administración está dando respuesta a una demanda real de las familias tinerfeñas. De esta cifra total, 275 correspondieron específicamente a las becas de Bachillerato Dual Internacional, mientras que 715 fueron para inmersión lingüística en inglés y 29 en francés.

Estos proyectos se enmarcan dentro del programa de inmersión lingüística del servicio de Educación y Juventud, cuyo fin último es mejorar la competencia plurilingüe del alumnado y favorecer el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones. El esquema abarca desde estancias de un trimestre o un año para alumnos de cuarto de la ESO hasta los dos cursos completos que componen el Bachillerato Dual para los estudiantes de los dos últimos años de la etapa escolar obligatoria.