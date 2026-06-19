El Cabildo de Tenerife impulsa un ciclo de cine para combatir la soledad de los mayores

El Cabildo de Tenerife, a través de la sociedad pública Sinpromi, ha puesto en marcha el programa cultural Tardes de Película, una iniciativa que se integra en el marco del proyecto Islénior y que consiste en el desarrollo de un ciclo de catorce proyecciones cinematográficas dirigidas específicamente a la población de la tercera edad en la isla canaria.

Esta propuesta busca trascender la mera exhibición de largometrajes, por lo que se complementará con diversas actividades de mediación cultural, así como charlas y coloquios especialmente diseñados para que los asistentes puedan compartir impresiones y experiencias. De esta forma, las autoridades insulares pretenden enriquecer la oferta de ocio disponible para un sector de la población que frecuentemente demanda una mayor atención institucional.

El acto de presentación de la iniciativa tuvo lugar este jueves en las instalaciones de Multicines Tenerife. La convocatoria contó con la presencia de la consejera de Acción Social, Águeda Fumero; el consejero delegado de Sinpromi, Adal García; el presidente de la Asociación Charlas de Cine, Ramón González, y el analista cinematográfico Fernando Iturrate. Todos ellos coincidieron en destacar la pertinencia de fomentar el envejecimiento activo a través del séptimo arte.

Durante su intervención, Fumero precisó que el principal propósito de este nuevo programa no es otro que "garantizar el derecho de acceso a una cultura de calidad para las personas mayores". En este sentido, la responsable de Acción Social subrayó la importancia de propiciar "espacios estables de encuentro, convivencia e inclusión", unos entornos que, a su juicio, resultan fundamentales a la hora de "ayudar a mitigar situaciones de soledad no deseada".

La soledad es uno de los grandes retos demográficos y sociales a los que se enfrenta España en la actualidad, y Tenerife no es una excepción. Por ello, la administración insular ha puesto el acento en el "valor" de este tipo de proyectos dentro de las políticas de atención a la tercera edad. El objetivo último pasa por situar el bienestar emocional y cognitivo de estas personas en un lugar prioritario dentro de la agenda pública.

Tal y como han explicado los impulsores del ciclo, la filosofía de la propuesta reside en que no se plantea el cine únicamente como un entretenimiento pasivo o un pasatiempo menor. Al contrario, las películas elegidas actuarán como una poderosa herramienta terapéutica que permitirá estimular la memoria cultural de los espectadores, activar el diálogo entre distintas generaciones y, en definitiva, combatir el aislamiento social que tantas veces padecen los mayores en su día a día.