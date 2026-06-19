El Cabildo de Tenerife prohíbe fumar en el Parque Nacional del Teide para evitar incendios

El Cabildo de Tenerife ha tomado la decisión de prohibir fumar en la totalidad del ámbito territorial del Parque Nacional del Teide. Esta estricta medida tiene como objetivo primordial la prevención de los incendios forestales y la preservación de uno de los ecosistemas más valiosos de las islas Canarias y de toda España.

La resolución, que ha sido rubricada por la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, establece claramente que no se podrá encender un cigarrillo en ningún espacio abierto del enclave natural. Esto incluye los senderos por los que transitan a diario miles de turistas, las pistas forestales, los miradores, las áreas recreativas, los aparcamientos, las zonas de descanso y cualquier instalación de uso público. La única excepción a esta regla se aplicará en edificaciones cubiertas donde esté expresamente autorizado.

Incendios por Colillas.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha explicado a través de un comunicado los motivos que han precipitado esta prohibición. Según ha destacado, durante las últimas semanas se han originado tres fuegos en zonas protegidas de la isla, todos ellos presuntamente provocados por el abandono de colillas mal apagadas.

"Los fuegos han afectado principalmente a formaciones de retama y rosalillo, dos especies emblemáticas y endémicas de las cumbres de la isla. Estos episodios evidencian que una simple negligencia puede tener consecuencias graves sobre ecosistemas únicos y especialmente vulnerables al fuego", ha advertido la dirigente insular al valorar los recientes incidentes.

En este sentido, Dávila ha querido precisar que "esta decisión se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas en un entorno especialmente sensible". Asimismo, ha recordado que el Teide se caracteriza por una elevada afluencia continuada de visitantes, así como por unas condiciones meteorológicas que a menudo favorecen la propagación de las llamas, sumado a una vegetación que presenta una alta disponibilidad para arder.

Teide sin Tabaco

El texto de la resolución subraya, además, que el hábito de fumar supone históricamente una de las principales causas de los siniestros forestales que se registran en los alrededores de la cumbre tinerfeña. Esto se debe tanto al abandono de los restos de los cigarrillos en la naturaleza, como a su lanzamiento desde vehículos en marcha o a una manipulación inadecuada por parte de los excursionistas.

La prohibición, que afecta de igual modo a visitantes, trabajadores y personas que desarrollen actividades autorizadas, se ampara legalmente en la normativa autonómica y estatal en materia de conservación de montes y espacios naturales protegidos. Las autoridades han apelado a la responsabilidad individual para salvaguardar el entorno del pico más alto de España, que ostenta el título de Patrimonio Mundial por la Unesco y es una pieza clave de la Red de Parques Nacionales.