El Gobierno central plantea bloquear el traslado de menores a la península y arriesga a Canarias a un nuevo colapso

El Gobierno de España baraja una polémica medida que amenaza con reactivar la tensión asistencial en el archipiélago. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, expresó en Lanzarote que el Ejecutivo central ya sopesa desactivar de inmediato la situación de "contingencia migratoria". En la práctica, esta decisión supone dar un cerrojazo definitivo al traslado obligatorio de menores hacia la península, obligando a las islas a asumir en solitario toda la presión de las llegadas.

La excusa de Madrid para el abandono

Para justificar este carpetazo institucional, Rego se ha aferrado a un argumento insostenible sobre el terreno: que los centros de acogida del archipiélago ya se han "descongestionado de manera significativa". "En breve vamos a convocar a Canarias para decretar el fin de la contingencia", soltó la ministra en Radio Canaria, asumiendo una normalidad ficticia en los despachos que choca frontalmente con la saturación real de los recursos autonómicos.

Al eliminar este blindaje legal que está vigente desde agosto de 2025, la Moncloa retira la única herramienta jurídica que forzaba la solidaridad interterritorial cuando las islas triplicaban su capacidad ordinaria de acogida, dejando el sistema público canario totalmente desprotegido ante futuros picos de llegadas.

Una financiación ridícula ya denunciada

Este pretendido fin de la crisis migratoria por decreto llega pocos días después de consumarse el enésimo agravio financiero contra el archipiélago. El Ministerio pretende compensar el bloqueo de los traslados con un fondo estatal de 35 millones de euros del cual a Canarias, epicentro absoluto de la Frontera Sur, apenas le corresponden 4 millones de euros. Una cantidad que el Ejecutivo regional ya tildó de migajas e insultante frente al coste millonario que supone el mantenimiento diario de la red asistencial insular.

La terca realidad, sin embargo, se ha encargado de desmontar el optimismo político de Madrid en menos de 24 horas. Mientras la ministra defendía en Lanzarote que la situación está bajo control, Salvamento Marítimo interceptaba en las propias costas de la isla una nueva embarcación con más de sesenta personas a bordo, evidenciando que el goteo de pateras no cesa y que la decisión de suspender los traslados obligatorios es una temeridad política que pagarán las islas.