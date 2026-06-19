El Instituto Geográfico Nacional detecta 79 terremotos bajo el Teide en apenas veinticuatro horas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en las últimas horas una serie de pulsos de baja frecuencia bajo el subsuelo de la isla de Tenerife. En concreto, los sistemas de medición han documentado un total de 79 pequeños terremotos en un margen de 24 horas, concentrados principalmente en la zona oeste de Las Cañadas del Teide.

La actividad sísmica comenzó a registrarse en la madrugada del jueves. El primer pulso de esta serie se produjo poco antes de las 05:15 horas y tuvo una duración muy breve, de apenas once minutos. Durante esa franja temporal, los sismógrafos captaron la primera ráfaga de movimientos de la tierra.

En este episodio inicial, los técnicos lograron localizar un total de 16 terremotos. Los hipocentros de estos sismos se situaron a unas profundidades que oscilan entre los 8 y 17 kilómetros bajo el nivel del mar. Las magnitudes registradas fueron muy leves, de entre 0,6 y 1 en la escala de Richter, lo que los hace completamente indetectables para los ciudadanos.

Posteriormente, la actividad experimentó un repunte a partir de las 16:42 horas del mismo jueves, prolongándose durante toda la madrugada hasta las 05:21 horas de este viernes. En este segundo periodo de inestabilidad, la red detectó de forma automática un total de 63 eventos sísmicos adicionales, lo que confirma la naturaleza prolongada de este enjambre de baja intensidad.

De este segundo grupo de temblores, los especialistas han podido localizar con exactitud catorce de ellos. Al igual que en el pulso matutino, los sismos se produjeron a una profundidad moderada, situada entre los 8 y 15 kilómetros, con magnitudes aún menores que oscilaron entre 0,4 y 0,8.

Aunque la inmensa mayoría de los epicentros se concentraron en la zona occidental de Las Cañadas del Teide, un patrón habitual en este tipo de episodios geológicos, los medidores también captaron un temblor aislado en el municipio de Icod de los Vinos. Este evento registró una magnitud de 0,3 a tan solo dos kilómetros de profundidad.

Los expertos del Instituto Geográfico Nacional explican que este comportamiento del subsuelo es similar al registrado en febrero y marzo de este mismo año. No obstante, recalcan que la actual serie presenta una energía liberada aún menor, caracterizándose por ser eventos híbridos sin un patrón repetitivo continuo.

Para evitar cualquier tipo de alarma injustificada, el organismo estatal ha subrayado de forma tajante que esta actividad no incrementa el riesgo de erupción volcánica ni a corto ni a medio plazo. La vigilancia sobre Tenerife se mantiene de manera exhaustiva gracias a una red compuesta por más de cien estaciones de monitorización, a la espera de que los datos provisionales sean sometidos a un análisis científico más detallado en los próximos días.