Las cadenas hoteleras y los complejos de apartamentos tradicionales de Canarias han visto cómo su facturación crecía un 6,8% este mes de mayo, metiéndose en el bolsillo 382 millones de euros en solo treinta días, según los datos que acaba de publicar el Instituto Canario de Estadística (Istac).

Esta subida de la rentabilidad coincide en el tiempo con la desaparición forzosa de miles de viviendas vacacionales, asfixiadas por las trabas y las normativas que han impuesto las Administraciones Públicas. Al final, las pernoctaciones en los hoteles se han mantenido estables en los 7,13 millones de noches. Esto demuestra que la demanda de los viajeros sigue ahí, pero ahora se ve empujada de forma obligatoria hacia las grandes empresas ante la falta de opciones para elegir libremente dónde alojarse.

El turismo nacional, el gran perjudicado de un mercado intervenido

Los más afectados, como suele ocurrir en las intervenciones de mercado, son los consumidores, y en especial los ciudadanos españoles. Las pernoctaciones de los turistas residentes en nuestro país han caído un 6,04%, una señal clara de que a las familias españolas cada vez les cuesta más asumir los precios de unas islas con la competencia intervenida. Quien sostiene el negocio es el mercado exterior; los turistas extranjeros crecieron un 1,49% y ya representan nueve de cada diez estancias en el archipiélago.

En total, en mayo llegaron 1,12 millones de viajeros, una cifra casi idéntica a la del año pasado. La ocupación media se quedó en el 70,45%, con Lanzarote liderando los niveles de saturación. La realidad es que el destino sigue gustando, pero el perfil del visitante está cambiando a la fuerza por culpa de las barreras burocráticas.

Precios blindados por la falta de competencia

Sin la presión de un mercado de alquiler vacacional libre que sirva de contrapeso, los precios de las habitaciones se consolidan al alza. La tarifa media por habitación ocupada se disparó hasta los 112,05 euros, mientras que los ingresos por habitación disponible alcanzaron los 78,94 euros.

Mientras tanto, este modelo fuertemente tutelado mantuvo empleadas a 74.386 personas en los 1.284 establecimientos de las islas. Estas cifras dibujan un panorama turístico rígido, donde las grandes empresas ganan más dinero no por haber mejorado su servicio o por haber innovado, sino por la protección legal que les brinda la Administración frente al derecho de los ciudadanos a sacar rendimiento a su propia casa.