El Tagoror de Anaga traslada nuevas demandas vecinales para mejorar infraestructuras, seguridad y accesibilidad

El Tagoror del Distrito de Anaga ha celebrado una nueva sesión ordinaria en el Centro Social de Cueva Bermeja, en Santa Cruz de Tenerife, en la que se han abordado diversas demandas vecinales centradas en la mejora de infraestructuras, la seguridad y la accesibilidad en distintos barrios, pueblos y caseríos del distrito.

La reunión, celebrada el pasado miércoles 17 de junio, permitió trasladar propuestas ciudadanas y analizar actuaciones pendientes en diferentes núcleos de Anaga, uno de los distritos más extensos y dispersos del municipio.

El Tagoror de Anaga, herramienta de participación ciudadana

La concejala delegada del Distrito de Anaga, Gladis de León, destacó la importancia del Tagoror como canal directo entre la ciudadanía y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

"El Tagoror continúa siendo una herramienta fundamental para escuchar las necesidades reales de nuestros barrios, pueblos y caseríos y trasladarlas a la gestión municipal", señaló la edil, quien subrayó que cada propuesta vecinal "contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Anaga".

Asimismo, De León reafirmó el compromiso municipal de seguir trabajando junto a asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos para dar respuesta a las principales demandas del distrito.

Mejora de infraestructuras en Valleseco y Casas de La Cumbre

Durante la sesión se aprobaron las actas de reuniones anteriores y se designaron los representantes del distrito en el Consejo Municipal de Clima y Energía. También se dio cuenta del seguimiento de acuerdos adoptados en anteriores convocatorias.

Entre los asuntos más destacados, se debatieron varias propuestas vinculadas al caserío de Casas de La Cumbre y al barrio de Valleseco.

En Casas de La Cumbre, los vecinos solicitaron evaluar el estado de un drago ubicado en la plaza Amado Hernández, así como la revisión de otro ejemplar con el objetivo de garantizar la seguridad vecinal.

En el caso de Valleseco, se puso sobre la mesa la necesidad de mejorar el asfaltado de los accesos principales al barrio para mejorar la seguridad vial.

Reclamaciones vecinales sobre accesibilidad y espacios públicos

La sesión del Tagoror de Anaga también incluyó preguntas y propuestas relacionadas con la mejora de la accesibilidad en distintos puntos del distrito y el acondicionamiento de espacios públicos.

Estas intervenciones reflejan las principales preocupaciones vecinales en un distrito caracterizado por la complejidad de sus núcleos rurales.

Participación ciudadana en Santa Cruz de Tenerife

Con este encuentro, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reafirma su apuesta por la participación ciudadana para la mejora de los servicios públicos en Anaga.

El Tagoror se consolida así como un espacio de diálogo directo entre vecinos y administración para canalizar las necesidades reales del distrito.