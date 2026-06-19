El TSJC falla a favor de una madre y su bebé aplicando la 'perspectiva de género e infancia'

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia en la que condena a la empresa Aeromédica Canaria por denegar un permiso de cinco días a una trabajadora que necesitaba cuidar de su hijo de 15 meses. El tribunal ha revocado parcialmente la decisión de primera instancia y ha declarado la nulidad radical del acto empresarial, argumentando que se ha vulnerado el derecho fundamental a la no discriminación por razón de género de la empleada.

Como consecuencia de este fallo judicial, la compañía deberá restituir a la trabajadora la cantidad de 84,12 euros, que le habían sido descontados de su nómina en concepto de absentismo laboral tras faltar dos días a su puesto. Además, los magistrados imponen a la empresa el pago de 1.500 euros a la madre y otros 1.500 euros al bebé por daño moral. La sentencia destaca por entender que el menor está legitimado para ser parte en el pleito, aplicando lo que denominan 'perspectiva de infancia'.

Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando una facultativa del Servicio Canario de Salud emitió un informe médico indicando que el lactante requería los cuidados de su madre durante tres días. Basándose en este documento, la empleada solicitó el permiso retribuido por enfermedad grave o necesidad de cuidados recogido en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la compañía rechazó la solicitud al considerar que el justificante no acreditaba la gravedad exigida por la normativa vigente.

Frente al juzgado de lo Social que inicialmente dio la razón a la empresa, la Sala del TSJC ha estimado que el permiso de cuidadores debe interpretarse atendiendo a su finalidad de conciliación y no desde una óptica excesivamente formalista. Los jueces sostienen que, al tratarse de un bebé de corta edad, exigir la acreditación de la gravedad de su dolencia supone imponer una carga probatoria desproporcionada que obligaría a revelar datos de salud especialmente sensibles.

Ahondando en la 'perspectiva de género', el tribunal expone que "para un bebé puede ser grave un padecimiento puntual que sería anodino para una persona adulta". Por ello, los magistrados determinan que la negativa de la empresa conlleva un impacto de género desproporcionado, constituyendo una discriminación directa hacia la madre y una discriminación por asociación respecto del menor de quince meses.

Pese a la condena, la resolución no ha sido unánime y cuenta con un voto particular que cuestiona la argumentación de la mayoría. Este magistrado discrepante subraya que en ningún momento se acreditó la existencia de un accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica, requisitos que exige textualmente la ley para conceder el permiso. Advierte, además, que la interpretación bajo el paraguas de la perspectiva de género no puede servir para crear un régimen jurídico distinto al que el legislador ha previsto legalmente.