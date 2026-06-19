La amnesia del PSOE canario al exigir soluciones inmediatas a las carencias que ellos mismo dejaron en herencia

El Grupo Parlamentario Socialista ha preparado una batería de iniciativas para el próximo Pleno del Parlamento de Canarias con un único objetivo: construir un relato de colapso generalizado en las islas. Sin embargo, la estrategia de acoso de la oposición choca frontalmente con la hemeroteca. Al exigir soluciones mágicas y de ejecución inmediata para problemas complejos y de carácter estructural, el PSOE parece sufrir un severo ataque de amnesia política, obviando que muchas de las deficiencias que hoy denuncian son la herencia directa de su etapa al frente del Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura.

El doble rasero en la sanidad y la vivienda

La sanidad pública vuelve a ser el principal campo de batalla elegido por los socialistas, quienes centrarán sus críticas en la saturación de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Exigen medidas urgentes olvidando de forma deliberada que las listas de espera crónicas y la falta de espacio en los pasillos hospitalarios fueron la tónica habitual durante los cuatro años en los que gestionaron la Consejería de Sanidad. Tratar de achacar ahora estas deficiencias estructurales a las decisiones del actual equipo gestor evidencia un uso puramente partidista del sistema sanitario.

El cinismo político se hace aún más evidente en materia de vivienda. Desde las filas del PSOE se califica el acceso a la vivienda como la "principal causa de empobrecimiento de la población canaria", reclamando rapidez en las ayudas. Esto es una desfachatez absoluta, ya que la falta de casas públicas en el Archipiélago y la subida de los precios son la consecuencia directa de que ellos mismos no hicieron nada durante los cuatro años que estuvieron gobernando.

Oportunismo frente a la estabilidad económica

La ofensiva socialista no se queda ahí. El paquete de reproches incluye interpelaciones sobre los salarios bajos y las dificultades sociales, un discurso catastrofista que contrasta de lleno con los datos de crecimiento económico, creación de empleo y los registros históricos en el sector turístico que experimentan las islas. En lugar de arrimar el hombro o proponer reformas viables, la oposición prefiere agarrarse al ruido parlamentario, mezclando en un mismo orden del día temas tan dispares como la fiscalidad del autoconsumo energético o la promoción de la bola canaria, en un intento desesperado por saturar la agenda política.

Exigir en meses lo que no se fue capaz de resolver en años es una estrategia vieja e ineficaz. Con este Pleno, el PSOE canario no busca mejorar los servicios públicos, sino camuflar bajo el ruido institucional las carencias estructurales que ellos mismos cronificaron y dejaron en herencia.