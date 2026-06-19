La Fiesta del Pino en Teror es declarada de Interés Turístico Nacional

La Secretaría de Estado de Turismo ha otorgado a la tradicional Fiesta del Pino, que se celebra anualmente en la localidad grancanaria de Teror, la destacada distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Según ha comunicado el propio Ayuntamiento, el acto oficial de presentación tendrá lugar el próximo lunes, 22 de junio, a las 12:00, y contará con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, así como del titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Esta prestigiosa calificación honorífica, amparada por la normativa estatal, premia a aquellas celebraciones que logran sobresalir de forma evidente por su antigüedad, la originalidad de su propuesta, su indiscutible valor cultural y su gran capacidad para atraer a los visitantes. Para lograr este reconocimiento, era condición indispensable haber contado con la declaración autonómica durante al menos cinco años, además de demostrar una trayectoria de celebración ininterrumpida que garantice la supervivencia de las tradiciones locales.

De este modo, la festividad en honor a la patrona de la Diócesis de Canarias entra en una nueva dimensión de promoción. El galardón permitirá incluir los festejos en las campañas estratégicas de Turespaña y utilizar la marca oficial en todas las acciones de difusión. Asimismo, supone el paso previo y necesario para poder aspirar, transcurrido un lustro, a la codiciada categoría internacional. La decisión llega tras un arduo proceso iniciado en el Ayuntamiento de Teror, que logró aglutinar el respaldo del Cabildo, el Gobierno autonómico y diversas entidades sociales y religiosas.

Celebrada cada mes de septiembre, esta gran cita constituye un auténtico fenómeno de masas que congrega a más de 200.000 personas procedentes de todo el archipiélago, de la península e incluso de distintos puntos del extranjero. Sus orígenes históricos están sólidamente documentados desde el siglo XVIII, si bien las primeras referencias de la tradición popular vinculadas al milagro de la aparición mariana en el célebre pino se remontan al lejano año 1481.

El intenso programa incluye eventos tan representativos como la multitudinaria romería ofrenda, las largas caminatas por las históricas rutas de peregrinación y los solemnes actos litúrgicos. Además, destaca especialmente la tradicional parada militar, que suele contar con la presencia de la representación oficial del Rey, todo ello complementado con espectáculos folclóricos y diversas competiciones deportivas de alto nivel que configuran un evento de primer orden en el calendario isleño.

Con el reconocimiento de la festividad grancanaria, el archipiélago eleva a ocho el número de celebraciones distinguidas con el título nacional. Entre ellas se encuentran hitos como la Bajada de la Virgen de Santa Cruz de la Palma, concedida en 1980, o la Romería de San Isidro en La Orotava. En el conjunto de España, ya son 158 los eventos que pueden presumir de ostentar este prestigioso sello turístico, además de los 82 reconocidos con la categoría internacional, lo que pone de relieve la inmensa riqueza y diversidad de la nación.