La Guardia Civil detiene a cinco ladrones que asaltaban restaurantes y casas en Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en una estrecha colaboración con la Policía Local de Gáldar, ha logrado desarticular un grupo criminal responsable de una oleada de asaltos en la isla. En total, los agentes han procedido a la detención de cinco hombres acusados de ser los presuntos autores de numerosos delitos de robo con fuerza, cometidos principalmente en el interior de establecimientos de hostelería y domicilios particulares del citado municipio grancanario.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la alarma social generada en la zona, tras las reiteradas denuncias interpuestas por diversos ciudadanos que habían sufrido el saqueo de sus propiedades. Ante esta situación, los agentes pertenecientes al puesto de Santa María de Guía iniciaron las pesquisas para esclarecer una serie de asaltos específicos. Entre los objetivos de los delincuentes se encontraban una vivienda particular, un centro de empaquetado y un negocio dedicado a la restauración y la hospedería.

El visionado minucioso de las cámaras de seguridad resultó fundamental para el avance del operativo. Tras estudiar y analizar varios archivos de imágenes de las propiedades afectadas y de los edificios colindantes, las fuerzas de seguridad consiguieron identificar sin ningún género de dudas a dos de los presuntos autores. Se trata de dos varones de entre treinta y cuarenta años, ambos naturales de Las Palmas de Gran Canaria, que actuaron de manera reiterada durante varios días del mes de mayo.

El botín incautado por esta red delictiva era muy variado. Entre los efectos sustraídos en los diferentes golpes se contabilizan teléfonos móviles, un ordenador portátil, una caja de caudales, una caja registradora, dispositivos PDA y una considerable cantidad de dinero en efectivo. Además de las pérdidas económicas directas, los asaltantes provocaron numerosos daños materiales al utilizar técnicas de escalo y emplear la fuerza bruta para forzar los accesos a los distintos inmuebles.

El operativo culminó tras un robo con fuerza perpetrado la madrugada del 19 de mayo en un restaurante de la localidad. En aquella ocasión, los ladrones accedieron al interior escalando hasta una ventana situada a tres metros de altura. La intervención de la Policía Local permitió detener in fraganti a uno de los asaltantes, mientras que la Guardia Civil localizó posteriormente a otros dos cómplices. Su método de actuación consistía en un reparto de tareas milimétrico: mientras uno entraba al local para robar botellas de licor, tabaco y efectivo, otro recogía el botín desde el exterior y un tercero realizaba labores de vigilancia.

Para evitar ser reconocidos, los implicados actuaban siempre con los rostros cubiertos por prendas de vestir. Finalmente, la exitosa operación ha permitido el esclarecimiento de cuatro delitos graves ocurridos a lo largo del mes. Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, concretamente en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía, a la espera de que se determinen sus responsabilidades penales.