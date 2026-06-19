La huelga médica contra el Gobierno registra un escaso seguimiento del 13% en Canarias

La huelga de facultativos convocada en toda España para protestar contra la propuesta del Ministerio de Sanidad relativa a la modificación del Estatuto Marco ha tenido un impacto muy limitado en el archipiélago canario. Este viernes, los datos oficiales han arrojado un seguimiento de apenas el 13,10 por ciento entre los trabajadores de este vital grupo profesional, sumando los datos recabados tanto en los centros de Atención Primaria como en la red hospitalaria dependiente de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Las cifras proporcionadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias revelan la escasa tracción de la convocatoria en las islas. De un total de 7.132 efectivos llamados teóricamente a secundar el paro, se encontraban directamente afectados por esta jornada de protesta 4.403 profesionales. De ellos, tan solo 577 médicos decidieron sumarse a la huelga, lo que evidencia que la gran mayoría de las plantillas optó por acudir a sus puestos de trabajo y mantener la asistencia a los pacientes con normalidad.

El trasfondo de esta movilización nacional radica en el profundo malestar de buena parte del sector frente a los planes del Ejecutivo. Los profesionales denuncian que la reforma del Estatuto Marco no soluciona los problemas crónicos de temporalidad, falta de inversión y sobrecarga laboral que lastran el sistema sanitario desde hace años. Pese a la gravedad de estas reclamaciones a nivel nacional, el eco en los centros de salud y hospitales canarios ha sido minoritario.

Analizando el seguimiento por áreas de salud, las islas capitalinas han concentrado el grueso de los huelguistas, aunque siempre dentro de unos márgenes muy discretos. En Gran Canaria, el respaldo a la protesta ha sido de 279 facultativos sobre los 1.929 efectivos afectados, lo que representa el 14,46 por ciento del total. Una situación prácticamente idéntica se ha vivido en Tenerife, donde secundaron la inactividad 269 doctores de los 2.090 convocados, lo que implicó un 12,87 por ciento de participación.

En las islas no capitalinas, la incidencia de los paros ha sido residual e incluso nula en algunos territorios. En Lanzarote han apoyado el paro únicamente 15 de los 267 profesionales afectados, lo que supone un pírrico 5,62 por ciento. Por su parte, en Fuerteventura la cifra cae aún más, al ser respaldada por solo cinco de los 328 sanitarios que podían ausentarse, dejando el seguimiento en un insignificante 1,52 por ciento.

Finalmente, en La Palma el respaldo fue de nueve profesionales de los 139 afectados, un 6,47 por ciento. El caso más llamativo es el de El Hierro y La Gomera, donde la jornada de protesta no fue secundada por ningún efectivo, operando ambos sistemas insulares con total normalidad. La Administración ha destacado que la jornada de la mañana ha transcurrido sin incidencias destacables, garantizando la cobertura asistencial gracias a los 1.179 trabajadores que integraban los servicios mínimos establecidos.