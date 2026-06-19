La oferta de alquiler vacacional en las islas se hunde un 20%

El número de viviendas vacacionales disponibles en las plataformas digitales de intermediación ha sufrido un desplome del 20% durante el mes de mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior, fijando el total en 38.337 unidades, según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac).

El desglose de la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional revela la pérdida de casi 10.000 activos en apenas doce meses, pasando de los 47.648 inmuebles registrados en 2024 a la cifra actual. La contracción es todavía más visible en la capacidad de alojamiento: el mercado ha visto desaparecer cerca de 43.000 plazas turísticas, lo que representa un descenso del 21% en el volumen de pernoctaciones alternativas puestas a disposición de los visitantes.

El impacto directo de las restricciones legales

Aunque el organismo estadístico evita valorar las causas del hundimiento sectorial, la tendencia coincide en el tiempo con la entrada en vigor de las recientes trabas burocráticas y limitaciones urbanísticas implantadas por el Ejecutivo regional. Esta ofensiva legislativa restringe la libre explotación de la propiedad privada y desincentiva la actividad de los pequeños propietarios.

La distribución territorial mantiene a Tenerife a la cabeza de la oferta con el 41% del total regional, seguida por Gran Canaria con el 22%, Lanzarote con el 16% y Fuerteventura con el 14%. El castigo regulatorio ha afectado de forma generalizada a las islas principales, reduciendo el dinamismo de un sector que servía de sustento para economías familiares y comerciales locales.

Alta demanda frente a la escasez inducida

A pesar de la reducción de la oferta provocada por la intervención institucional, el interés de los usuarios por esta modalidad de alojamiento permanece elevado. Durante el mes analizado, 30.066 viviendas registraron reservas efectivas, absorbiendo el 78,43% del total del inventario que sobrevive en los canales digitales.

Este porcentaje de ocupación se dispara en los mercados de menor tamaño, alcanzando el 86,21% en El Hierro, el 82,22% en Lanzarote y el 80,53% en La Palma. Los indicadores demuestran que la demanda de mercado persiste, mientras que la acción política restringe la libertad de elección de los consumidores y asfixia los ingresos derivados del turismo.