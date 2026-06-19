Más de 200 comerciantes participan en un encuentro para impulsar la transformación comercial de Rambla y Salamanca

Más de 200 comerciantes y agentes vinculados al sector participaron este jueves en el Encuentro del Comercio de Rambla y Salamanca, celebrado en el Espacio Price de Santa Cruz de Tenerife. La iniciativa, organizada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento, sirvió para hacer balance de los avances logrados dentro del Plan de Transformación del Comercio de ambas zonas comerciales desde su puesta en marcha en 2025.

El acto reunió al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez; y al viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, además de representantes del tejido empresarial, asociaciones comerciales y entidades colaboradoras.

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENERIFE

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a los comercios participantes en las distintas acciones desarrolladas dentro del plan. En total, más de 133 establecimientos recibieron un diploma acreditativo tras completar el servicio de Diagnóstico del Punto de Venta, una herramienta destinada a mejorar aspectos como la imagen comercial, el escaparatismo, la distribución de los espacios y la experiencia de compra.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de estas áreas comerciales para la actividad económica de la capital. "Rambla y Salamanca representan una parte esencial de la actividad comercial de Santa Cruz, tanto por el número de negocios que concentran como por su papel como espacios de vida y relación ciudadana", señaló Bermúdez, quien destacó que el plan ha permitido escuchar directamente a los comerciantes y poner en marcha medidas concretas para reforzar su competitividad.

Por su parte, Carmen Pérez puso el acento en el trabajo realizado junto al sector durante los últimos meses. Según explicó, el proyecto ha permitido censar más de 600 negocios y recabar la opinión de más de un centenar de clientes habituales para conocer las necesidades reales del comercio de proximidad. La responsable municipal avanzó además que el proyecto continuará con nuevas fases a través del futuro Plan de Acción Operativo.

"El comercio de Santa Cruz está cambiando, y lo está haciendo con método, acompañamiento y resultados", afirmó Pérez, quien defendió la necesidad de transformar la relación de los negocios con sus clientes y con el entorno urbano.

En la misma línea, Felipe Afonso El Jaber subrayó que la transformación comercial debe ir más allá de la digitalización. "La clave está en que los comercios sean capaces de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo sin perder su cercanía, su identidad y su vínculo con el territorio", indicó.

El Plan de Transformación del Comercio en Rambla y Salamanca contempla diferentes líneas de actuación destinadas a mejorar la competitividad y visibilidad del tejido comercial. Entre ellas destacan los diagnósticos de punto de venta, las mentorías individualizadas, las acciones para favorecer el relevo comercial, la reactivación de locales vacíos y la puesta en marcha de rutas histórico-culturales y gastronómicas, además de iniciativas de dinamización y promoción conjunta.

La jornada incluyó también una exposición audiovisual y fotográfica con imágenes y testimonios de comerciantes participantes en el proyecto. Como cierre, el humorista Aarón Gómez presentó el monólogo Date una Vueltita, centrado en las experiencias cotidianas del comercio de proximidad y la relación entre comerciantes y clientes.

Este programa se desarrolla dentro de la iniciativa Canarias Destino Comercial Inteligente y cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Programa Feder Canarias 2021-2027.