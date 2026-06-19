Más de 8.200 opositores aspiran a 955 plazas de docentes en Canarias

Un total de 8.235 personas se presentan este sábado a las pruebas selectivas para acceder a una de las 955 vacantes ofertadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Los exámenes se llevarán a cabo de forma simultánea en 25 sedes repartidas por el archipiélago, con el objetivo de nutrir el sistema público de enseñanza de nuevos profesionales. Se trata de un proceso de concurrencia competitiva que moviliza a miles de familias en toda la región.

En concreto, los tribunales evaluadores se han constituido en diferentes centros educativos ubicados en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. El propósito de la Administración autonómica es dar cobertura a las vacantes existentes en los cuerpos de maestros y profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, así como en los conservatorios.

La oferta de empleo público contempla 932 puestos ordinarios, a los que hay que sumar otras 23 vacantes que corresponden al procedimiento extraordinario de estabilización del empleo, enfocado concretamente en los cuerpos de Música y Artes Escénicas. Esta consolidación de plantillas es una de las medidas implementadas para tratar de reducir la tasa de interinidad en la administración.

Si se analizan los datos por categorías, el mayor volumen de demanda se concentra en la educación infantil y primaria. Para este nivel concurren un total de 6.686 candidatos que competirán por hacerse con una de las 686 plazas disponibles de maestros. Por otro lado, un grupo de 833 examinados realizará los test correspondientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, donde se han convocado 192 plazas en distintas ramas.

En cuanto a las enseñanzas de régimen especial, las Escuelas Oficiales de Idiomas atraen a 162 aspirantes para únicamente siete vacantes. A su vez, en las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño se han admitido a 180 personas que lucharán por los quince puestos ofertados. Cifras que reflejan la alta exigencia y la fuerte competencia existente en estas áreas específicas.

En lo que respecta al procedimiento de estabilización en la enseñanza musical, se darán cita 374 profesionales. Se disputan 23 plazas en total, de las cuales nueve corresponden al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, mientras que las catorce restantes irán destinadas al de profesores de la misma especialidad.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado del Ejecutivo autonómico, Mónica Ramírez, ha querido mandar un mensaje de apoyo a los participantes. Ha asegurado que detrás de este tipo de procesos selectivos "hay meses de estudio, esfuerzo y dedicación por parte de miles de aspirantes", subrayando la oportunidad que representa para su trayectoria laboral. Asimismo, la dirigente ha expresado su agradecimiento a los miembros de los tribunales y a todo el personal colaborador que hacen posible el despliegue logístico de semejante tamaño.