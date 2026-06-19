Piden 12 años de prisión por apuñalar a un hombre por droga en Tenerife

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una condena de doce años de cárcel para un individuo acusado de intentar asesinar a otro en la vía pública mediante el uso de un arma blanca. El desencadenante de esta brutal agresión, según recoge el escrito de acusación, fue la negativa de la víctima a venderle sustancias estupefacientes. Además, el Ministerio Público solicita penas adicionales por propinar una paliza a un tercer hombre que presenció el ataque inicial.

Los hechos relatados por el fiscal se produjeron cuando el presunto atacante acudió a un barrio de la isla canaria con el firme propósito de adquirir una dosis de crack. Al encontrarse con un hombre en la calle, le exigió que le suministrara la droga. Ante la imposibilidad de satisfacer esta demanda, el acusado reaccionó con extrema violencia, sacó un cuchillo y asestó a la víctima al menos dos puñaladas de considerable gravedad.

Una de estas heridas se produjo en la zona del abdomen, mientras que la segunda, descrita como muy profunda, impactó en el brazo derecho y llegó a seccionar la arteria humeral. A consecuencia de este violento ataque, el agredido cayó tendido en el suelo perdiendo una abundante cantidad de sangre.

El sonido de los gritos de auxilio hizo que el asaltante emprendiera la huida de inmediato. No obstante, en ese preciso instante se percató de la presencia de otro hombre que había observado toda la secuencia criminal. Para evitar ser denunciado, el acusado le amenazó a punta de navaja. "Si dices algo te rajo", le advirtió antes de abandonar precipitadamente el lugar de los hechos.

La primera víctima, de 57 años de edad, tuvo que ser evacuada e intervenida quirúrgicamente de extrema urgencia en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). La gravedad de las lesiones le obligó a permanecer tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un total de 55 días ingresado en planta. El proceso de curación de las heridas se prolongó durante 340 días, dejando secuelas irreversibles como la amputación de la falange de un dedo de la mano derecha, pérdida de movilidad y diversas cicatrices.

Por su parte, el testigo de la acometida, que ejerce la profesión de albañil, no se dejó intimidar por las coacciones y acudió a la Policía Nacional para identificar al responsable. Días más tarde, a modo de violenta represalia, el acusado se encontró fortuitamente con él en las inmediaciones de un bodegón durante la celebración de una romería.

En esa ocasión, acompañado por otros dos individuos, se dirigió al testigo profiriendo graves insultos. "Chivato de mierda, esto te pasa por listo, prepárate ahora", exclamó el agresor. Aprovechando una clara superioridad numérica, los tres hombres le propinaron una paliza que incluyó múltiples puñetazos y patadas dirigidas a la cabeza y al rostro. Este segundo episodio violento se produjo en presencia de la hija del agredido, que es menor de edad.

Como resultado de esta paliza grupal, el testigo padeció diversas contusiones y una brecha sobre la ceja que requirió de una semana para su completa sanación. Por todo ello, el Ministerio Público imputa al principal acusado los delitos de homicidio en grado de tentativa, contra la Administración de Justicia por las posteriores coacciones y represalias, así como un delito de lesiones.

La Fiscalía exige, además de la pena de prisión, el pago de una multa de 1.800 euros, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o de comunicarse con los afectados por un periodo superior en cinco años a la condena principal, y el abono de una indemnización de 55.293 euros para resarcir los daños causados.

Para uno de los cómplices que participó activamente en la posterior paliza al testigo, la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel por delitos de coacciones y lesiones, junto a una compensación económica de 1.500 euros de manera solidaria. La vista oral por estos hechos tendrá lugar el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a partir de las 09:30 horas.