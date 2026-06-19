Recuperan a un hombre de 63 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Teguise (Lanzarote)

Un varón de 63 años ha logrado salvar la vida este viernes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la vía pública, concretamente en la Avenida del Mar del municipio lanzaroteño de Teguise. El suceso, que tuvo lugar alrededor de las 10:00 horas, movilizó rápidamente a los equipos de emergencia tras recibir el aviso de los testigos que se encontraban en la zona. La rápida intervención ciudadana y la posterior asistencia médica resultaron fundamentales para la recuperación de sus constantes vitales antes de su traslado a un centro sanitario.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, nada más recibir la alerta sobre el desvanecimiento del viandante, se activaron los protocolos habituales para este tipo de situaciones críticas. Hasta el lugar de los hechos se desplazó de inmediato una dotación del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que incluyó una ambulancia medicalizada provista del equipamiento necesario para efectuar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.

A la llegada de los facultativos, el personal sanitario continuó con las labores de reanimación y asistencia de soporte vital, logrando finalmente revertir la parada cardiorrespiratoria. Una vez estabilizado en el mismo lugar del incidente, el paciente fue preparado para su evacuación. El afectado fue trasladado en estado grave en la citada ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ha quedado ingresado bajo estricta observación médica para evaluar su evolución y determinar las causas exactas de este episodio cardíaco.

Por su parte, varias patrullas de la Guardia Civil también hicieron acto de presencia en el lugar del suceso para colaborar con los equipos sanitarios. Los agentes se encargaron de asegurar el perímetro, facilitar el trabajo de los servicios de urgencia y garantizar un tránsito seguro para la ambulancia. Como es procedimiento habitual en estos casos, la Benemérita se ha hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes para dejar constancia de lo ocurrido en esta localidad de la isla.

Este tipo de intervenciones pone de manifiesto la importancia de contar con un sistema de respuesta rápida y eficiente ante emergencias médicas. La coordinación entre el Cecoes 112 y los recursos desplegados sobre el terreno es esencial para reducir los tiempos de actuación. En situaciones de parada cardiorrespiratoria, cada minuto que transcurre sin atención especializada disminuye drásticamente las probabilidades de supervivencia, por lo que la eficacia demostrada por el Servicio de Urgencias Canario resulta vital para el bienestar de los ciudadanos.