Un catedrático de la ULL propone reformar el REF para salvar el interior de Canarias de la quiebra demográfica

El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias gestiona una cuantía equivalente al 13% del producto interior bruto (PIB) regional. Hablamos de 5.500 millones de euros que, en la práctica, funcionan como un subsidio de carácter pasivo que no logra corregir las profundas distorsiones demográficas entre el litoral y las zonas altas. Durante el II Congreso de Reto Demográfico celebrado en La Palma, expertos del ámbito académico plantearon la necesidad de reformar estos incentivos fiscales para reactivar la economía de las medianías.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) Serafín Corral señaló que el diseño actual de las herramientas del fuero canario se limita a compensar costes en lugar de incentivar la verdadera creación de riqueza en el territorio. Las consecuencias de este modelo están a la vista: el 90% de la población de las islas se concentra ya en apenas la mitad de los municipios, un fenómeno que satura la costa y termina por vaciar los núcleos de producción tradicionales.

Transformación de subsidios en inversión

El análisis económico defiende la reorientación de los instrumentos del REF mediante fórmulas financieras que sustituyan la tutela de la Administración por vehículos de inversión atractivos para el capital. Corral propuso la creación de los Bonos de Transición Energética Canaria, un modelo de deuda verde europea que busca captar fondos para infraestructuras clave como la desalación y las energías renovables, reduciendo de paso la dependencia de los presupuestos públicos.

La fuerte concentración urbana en la costa responde a la falta de incentivos en el interior, donde el impacto de las normativas ambientales y la falta de conectividad lastran los proyectos de los emprendedores. La reforma fiscal plantea un efecto doble: dotar de viabilidad económica a las medianías y disminuir de forma natural la presión regulatoria y demográfica sobre el litoral turístico.

Infraestructuras frente a la parálisis del territorio

Los representantes institucionales coincidieron en que las carencias en transportes y servicios básicos condicionan por completo el desarrollo del archipiélago. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, reclamó planes de conectividad interna eficaces para permitir el desarrollo de la actividad laboral sin la obligación del traslado residencial, además de reclamar seguridad jurídica en el mercado de la vivienda para facilitar el arraigo.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, defendió la aplicación de políticas que eviten una economía de dos velocidades. La corporación insular busca un marco de crecimiento en el turismo y la creación de empresas que genere oportunidades de empleo estables y reales, la única vía efectiva para retener el talento local frente a la emigración obligada.