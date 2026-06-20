Bienvenida al Verano reúne a 5.000 personas en torno a la gastronomía y la música latina

La segunda edición de Bienvenida al Verano reunió este viernes a unas 5.000 personas en la explanada del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, consolidándose como una de las principales citas de dinamización social, cultural y económica de la capital.

El evento combinó una propuesta de música latina en directo con una experiencia gastronómica en formato de cena en blanco, que contó con la participación de 500 comensales, mientras que los conciertos congregaron a aproximadamente 4.500 asistentes.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la gran acogida del público y subrayó que "la extraordinaria respuesta de la ciudadanía ha consolidado este evento como una de las grandes citas de dinamización social, cultural y económica de la capital tinerfeña". Asimismo, añadió que esta iniciativa "demuestra la capacidad de Santa Cruz para organizar celebraciones atractivas, innovadoras y de calidad, que ofrecen alternativas de ocio a residentes y atraen a visitantes, reforzando nuestro posicionamiento como capital abierta, dinámica y llena de vida".

Bermúdez también señaló que este tipo de formatos "no solo ofrece entretenimiento, sino que actúa como un motor esencial para la dinamización de nuestras empresas locales, generando un flujo constante de clientes hacia los comercios, locales de restauración y negocios de ocio que dan vida a nuestras calles".

Verano multitudinario

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, valoró el éxito de participación y el impacto económico del evento, destacando "los 500 comensales de la cena en blanco y las 4.500 personas en los conciertos, en un ambiente espectacular durante toda la noche". Pérez añadió que el balance de esta edición es "extraordinario", subrayando el hecho de haber agotado las plazas de la cena en tiempo récord y contar con cerca de un centenar de establecimientos adheridos a la iniciativa.

bienvenida al verano

Durante la velada, el público disfrutó de las actuaciones de DJ Brito, Estrellas Buena Vista y Más, y la orquesta Maquinaria Band, que llenaron de ritmo la explanada portuaria y contribuyeron a crear un ambiente festivo marcado por la participación ciudadana.

Como elemento destacado de la programación, el espectáculo Estrellas Buena Vista y Más incorporó por primera vez la participación de miembros originales de Buena Vista Social Club, en un reencuentro histórico que se estrenó en Santa Cruz de Tenerife.