Detectan más de 200 microterremotos en Tenerife sin riesgo de erupción a corto plazo

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha notificado recientemente un incremento notable en la actividad sísmica de la isla. En concreto, desde el pasado 18 de junio, los expertos han logrado localizar un enjambre compuesto por más de doscientos eventos de tipo volcano-tectónico. A pesar de este volumen de registros, las autoridades científicas subrayan que estos movimientos son de muy baja intensidad y no suponen un peligro inminente para la población.

Según los datos aportados por la institución, estos sismos se encuentran concentrados principalmente en el sector suroccidental de la conocida caldera de Las Cañadas del Teide. Los hipocentros de esta actividad se sitúan a una profundidad aproximada de diez kilómetros bajo la superficie terrestre. Además, la magnitud máxima que se ha llegado a registrar hasta el momento apenas alcanza el 1,1 en la escala de Richter, lo que implica que son imperceptibles para los ciudadanos y únicamente captados por la red de instrumentación especializada.

Los especialistas del Involcan han querido aclarar que este episodio no constituye una anomalía aislada. Por el contrario, se enmarca dentro de una actividad sísmica recurrente que el territorio tinerfeño lleva experimentando desde el mes de junio de 2017. Al igual que ha ocurrido en ocasiones precedentes a lo largo de estos últimos años, el origen de estos temblores se asocia directamente a un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal, el cual es provocado de forma natural por la paulatina inyección de fluidos de origen magmático en el subsuelo.

Este mecanismo de presurización, que se viene observando de forma repetida desde el año 2016, se encuentra ampliamente respaldado por diversos indicadores geoquímicos y geofísicos de carácter independiente. Entre las evidencias más destacadas por los investigadores, sobresale el incremento sostenido de la emisión difusa de dióxido de carbono en la zona del cráter. Asimismo, se ha detectado una ligera deformación del terreno desde comienzos de 2024 en el sector noreste del complejo volcánico Teide-Pico Viejo.

Para evitar cualquier tipo de alarmismo infundado, la empresa pública encargada del estudio de los volcanes en el archipiélago ha querido transmitir un mensaje de absoluta tranquilidad a los habitantes y visitantes. Los expertos hacen especial hincapié en que, analizando minuciosamente la información disponible en la actualidad, no se ha identificado ninguna evidencia científica que apunte a un aumento de la probabilidad de erupción a corto o medio plazo en la región. La vigilancia constante continuará para garantizar la seguridad de todos.