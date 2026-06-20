El Cabildo de Gran Canaria financiará la mutualidad de 40.000 menores federados para impulsar el deporte base

El Cabildo de Gran Canaria abonará el coste de la mutualidad deportiva de cerca de 40.000 menores de 16 años federados en la isla. La iniciativa, presentada este viernes en el Gran Canaria Arena, supone una medida inédita en Canarias y tiene como principal objetivo eliminar barreras económicas para la práctica deportiva.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, explicó que el programa nace con la voluntad de que "nadie quede fuera de la práctica deportiva" por falta de recursos económicos. Para ello, la institución insular firmará acuerdos con las distintas federaciones deportivas, que serán las encargadas de comunicar el número de deportistas beneficiarios para que la Administración proceda al pago de las cuotas correspondientes.

La medida llega en un contexto en el que, según recordó Antonio Morales, una parte importante de la población canaria se encuentra en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Además, el presidente insular destacó la necesidad de combatir los elevados índices de obesidad infantil a través de hábitos de vida saludables vinculados al deporte.

Inversión inicial de 1,5 millones de euros

El Cabildo ha reservado una partida inicial de 1,5 millones de euros para financiar el coste de las mutualidades de todos los menores federados en cualquier disciplina deportiva de la isla, tanto en modalidades mayoritarias como minoritarias. La institución ha asegurado que la dotación económica podrá ampliarse si las necesidades presupuestarias así lo requieren.

"Nos mueve, nos conmueve y nos obliga como institución ponernos del lado de quienes más dificultades tienen para acceder al deporte", señaló Antonio Morales, quien recordó que muchas familias han tenido que recurrir en ocasiones a ayudas sociales para poder mantener a sus hijos en actividades deportivas federadas.

El deporte como herramienta de inclusión

Por su parte, el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, destacó el papel que desempeñan las federaciones deportivas en la formación de los más jóvenes.

"El deporte permite incorporar a niños y niñas desde edades tempranas, alejarlos de conductas poco saludables y favorecer que compatibilicen la actividad física con los estudios", afirmó.

Aridany Romero explicó además que el procedimiento de pago será ágil gracias al sistema de telematización ya implantado en el Instituto Insular de Deportes. Una vez las federaciones remitan los datos de los menores federados, el Cabildo podrá efectuar el abono de las cuotas en un plazo estimado de entre seis y siete días.

Con esta iniciativa, Gran Canaria da un paso más en su apuesta por el deporte base, reforzando su papel como herramienta de salud, educación e igualdad de oportunidades para miles de familias de la isla.