El discurso reactivo de Torres delata la incapacidad del Ejecutivo para armar un plan migratorio propio

Las últimas declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres dejan al descubierto una realidad muy incómoda para la Moncloa. Al sacar pecho y llamar "éxito" a un sistema de traslados que depende totalmente de que las comunidades autónomas quieran colaborar o no, el ministro del PSOE demuestra una gran debilidad. En lugar de liderar con un plan de Estado serio, firme y respaldado por leyes, el Gobierno central se limita a ir a remolque de los problemas. Su discurso demuestra que no tiene una estrategia propia.

Echar la culpa

Que un ministro dedique la mayor parte de su tiempo a quejarse de que el Partido Popular y Vox le ponen "palos en las ruedas" con recursos en los tribunales es un claro síntoma de impotencia. Un Gobierno fuerte no mide su éxito en función de si la oposición le aplaude o le critica; lo demuestra sacando adelante normas claras y buscando acuerdos de verdad. Que Torres tenga que acabar metiendo al Papa en el debate para criticar a sus rivales políticos demuestra que se ha quedado sin argumentos técnicos que ofrecer y prefiere llevar la discusión al terreno del reproche personal.

Sin apoyos para aprobar leyes

El verdadero problema de fondo que la izquierda española intenta esconder es que no tiene la fuerza necesaria en el Parlamento para aprobar grandes reformas. Al no contar con los votos suficientes en el Congreso para sacar adelante leyes estables que den seguridad a las fronteras y a las comunidades, el Ministerio se ha condenado a vivir de parches informales que cambian de un día para otro. Dedicar el tiempo a meter miedo con lo que pasará en el futuro si cambia el Gobierno es solo una maniobra de distracción para evitar dar explicaciones por la falta de gestión en el presente.