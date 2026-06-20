El volcán de La Palma creó más de un centenar de puntos de emisión secundarios de magma

Un nuevo estudio publicado en la revista científica Journal of Volcanology and Geothermal Research, liderado por un equipo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha reconstruido la propagación del flujo de roca fundida durante el desastre natural ocurrido en Canarias en 2021. Los científicos han determinado que la actividad geológica dio lugar a más de un centenar de conductos accesorios que expulsaron material incandescente.

"La imagen clásica de un edificio geológico con un único conducto principal no siempre refleja la complejidad real de un evento de esta magnitud", ha explicado David Sanz Mangas, investigador del IGME y autor del estudio. Durante la actividad del Tajogaite, la masa fundida se abrió paso a través de dos diques principales y tuvo la capacidad de generar nuevos orificios de salida lejos del cono en diferentes fases del proceso.

El equipo de investigadores identificó dos grandes sistemas de alimentación magmática. El primero de ellos mantuvo el flujo durante todo el tiempo que duró la crisis volcánica. En cambio, el segundo dique se propagó de forma perpendicular meses después. La interacción de ambos canales con fracturas y antiguas estructuras subterráneas condicionó de forma directa la localización de los nuevos centros eruptivos que terminaron por sorprender a los habitantes de la isla.

Señales Ocultas

Antes de llegar a la superficie, la roca fundida interactuó con un terreno de gran heterogeneidad, plagado de fallas y restos de antiguos volcanes. Esto generó una geometría eruptiva compleja que, al emerger, formó focos de calor muy separados en el espacio. Las coladas resultantes fueron extraordinariamente fluidas, del tipo conocido en vulcanología como pahoehoe, que presentan una viscosidad bajísima.

Estas corrientes de lava avanzaron con enorme rapidez y llegaron a invadir zonas urbanas muy alejadas del epicentro principal. Según apuntan los registros de la investigación, el magma cubrió decenas de hectáreas en menos de una hora, dificultando enormemente la anticipación y la respuesta operativa de los servicios de emergencia. Sus velocidades de propagación solo son comparables a otras manifestaciones históricas registradas, como la del volcán San Juan en 1949 o la del Kilauea en el archipiélago de Hawái.

Las conclusiones del documento científico apuntan a que varios cambios en el comportamiento del volcán estuvieron precedidos por alteraciones muy sutiles en el terreno. Sin embargo, factores de alerta como la aparición de grietas superficiales, deformaciones locales o leves emisiones de gases quedaron totalmente enmascarados por la intensa actividad sísmica que la isla canaria soportaba ininterrumpidamente.

Vigilancia Volcánica Avanzada

"Las erupciones históricas de La Palma muestran que este comportamiento no es excepcional", ha señalado Inés Galindo, investigadora y coautora del proyecto. La científica añade que comprender estos mecanismos subterráneos resulta fundamental para "mejorar la preparación y la respuesta ante futuras crisis volcánicas".

De cara al futuro, el IGME subraya la necesidad de implementar un modelo de vigilancia geofísica que vaya mucho más allá de la observación del cono principal. Para lograrlo, los expertos proponen el uso intensivo de drones de reconocimiento, cámaras térmicas y teledetección satelital, así como la creación de una zonificación flexible de exclusión que las autoridades puedan ampliar en tiempo real para salvaguardar la vida y los bienes de la población civil.