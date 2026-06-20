Fallece un hombre de 79 años al precipitarse accidentalmente por un barranco en Tenerife

Un trágico suceso ha tenido lugar en la isla de Tenerife, donde un varón de 79 años ha perdido la vida este viernes en un incidente de naturaleza accidental. Según los datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el fallecimiento se produjo durante la tarde, después de que el individuo se precipitara de manera fortuita por un barranquillo ubicado en el término municipal de La Orotava.

El fatal percance tuvo lugar concretamente en la zona conocida como el camino El Monturrio, un área donde las características geográficas exigen especial precaución. Tras recibir el aviso de emergencia, la sala operativa del 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de rescate y atención médica, coordinando a diversos cuerpos de seguridad y profesionales sanitarios para intentar socorrer al accidentado en el menor tiempo posible.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente efectivos pertenecientes al Consorcio de Bomberos de Tenerife. Estos profesionales se encargaron de rescatar al afectado de la zona escarpada en la que había caído. Al acceder hasta la víctima, los equipos de emergencia comprobaron que el hombre se encontraba en estado de parada cardiorrespiratoria, motivo por el cual comenzaron a aplicarle de forma inmediata las primeras maniobras de reanimación básica a la espera de la llegada de los facultativos.

Minutos después, se sumaron a la intervención el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un equipo médico procedente del Centro de Salud de La Orotava. Los sanitarios tomaron el relevo de manera diligente y procedieron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Pese a los denodados y continuados esfuerzos de todos los equipos desplegados en el lugar, la gravedad de las lesiones sufridas tras la caída resultó ser irreversible, por lo que finalmente los médicos solo pudieron certificar el óbito.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil asumieron la responsabilidad de custodiar el cuerpo sin vida de la víctima en el lugar del suceso. Siguiendo el protocolo establecido para este tipo de accidentes, los efectivos de la Benemérita permanecieron en la zona hasta la llegada de la autoridad judicial, que ordenó el correspondiente levantamiento del cadáver para su posterior autopsia. La propia institución armada se ha encargado de instruir las correspondientes diligencias para documentar de manera oficial las circunstancias exactas de la trágica caída.

Finalmente, cabe destacar la colaboración desplegada durante todo el operativo por parte de los agentes de la Policía Local de La Orotava y del Cuerpo General de la Policía Canaria. Ambos cuerpos policiales trabajaron estrechamente con el resto de los recursos, facilitando el acceso rápido de los vehículos de emergencia y asegurando el perímetro de la zona para permitir que sanitarios y rescatadores pudieran desempeñar su labor con las máximas garantías de seguridad en un momento crítico.