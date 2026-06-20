La Laguna planea un monumento por la visita de León XIV a Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado el inicio de los trámites formales para erigir un monumento conmemorativo en honor a la visita que el papa León XIV realizó a este municipio de Tenerife el pasado 12 de junio. Este paso busca dejar una huella permanente del histórico viaje papal a las islas Canarias, un acontecimiento que congregó a numerosos fieles y que supuso un notable espaldarazo a la tradición católica en la región.

Según ha detallado el alcalde de la localidad, Luis Yeray Gutiérrez, a través de un comunicado oficial, el propósito principal del Consistorio es vincular esta nueva obra artística al mensaje de acogida a los inmigrantes. Durante su estancia, el pontífice hizo especial hincapié en la necesidad de tender puentes y mostró su honda preocupación por la crisis migratoria que se vive de forma continuada en las costas del archipiélago.

De materializarse el proyecto, esta escultura se sumará al rico catálogo patrimonial de la ciudad, cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Además, supondrá la segunda obra dedicada a un papa que adorne las calles y plazas de La Laguna, reforzando así el vínculo histórico y espiritual de esta localidad canaria con la Santa Sede y la figura del sucesor de Pedro.

Cabe recordar que en el año 2012 ya se instaló en el entorno de la Iglesia de la Concepción una imponente estatua de bronce que representa a Juan Pablo II. Aquella talla, que rinde tributo al pontífice polaco, fue realizada por el reconocido artista Czeslaw Dzwigaj. La pieza llegó a la ciudad insular gracias a la generosa donación efectuada por la Fundación Juan Kobylansky y la Unión de Sociedades y Organizaciones Polacas de América Latina, convirtiéndose rápidamente en un punto de referencia ineludible para los católicos locales y los visitantes.

La iniciativa actual para honrar a León XIV deberá ahora seguir los pertinentes cauces administrativos. El Gobierno municipal tendrá que definir la ubicación exacta de la efigie dentro del emblemático trazado urbano, así como organizar el mecanismo jurídico adecuado para seleccionar al escultor responsable de su diseño definitivo y ejecución material.

El objetivo último es que el futuro monumento refleje fielmente el respeto institucional y el fervor popular que despertó la reciente presencia del papa León XIV. De este modo, La Laguna pretende consolidar su posición como uno de los epicentros religiosos más destacados, recordando a las futuras generaciones los llamamientos a la caridad cristiana que marcaron aquella señalada jornada.