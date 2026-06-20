Las Palmas reúne a 200 jugadores en la simultánea de ajedrez de las Fiestas Fundacionales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), organizó este sábado la tercera edición consecutiva de la simultánea de ajedrez en la plaza de Santa Ana, en colaboración con la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria. La actividad forma parte del programa de las 548.ª Fiestas Fundacionales de la ciudad y volvió a acercar este deporte a la ciudadanía en uno de los espacios históricos más emblemáticos del municipio.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, participó en la jornada junto a la concejala de Deportes y Juventud, Carla Campoamor; el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; y el presidente de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Ciriaco Almeida. El evento, recuperado en 2024 tras más de tres décadas sin celebrarse, reunió a cerca de 200 participantes de todas las edades.

Durante su intervención, la alcaldesa agradeció la colaboración de la Federación y destacó la consolidación de esta cita dentro del programa festivo. "Por tercer año consecutivo, esta simultánea de ajedrez forma parte de los actos del aniversario fundacional de la ciudad, acercando este deporte a la ciudadanía y contribuyendo al éxito de unas Fiestas Fundacionales que llenan la ciudad de vida", señaló.

La actividad permitió a los participantes disfrutar de partidas rápidas en un entorno abierto y participativo como la plaza de Santa Ana, reforzando su carácter intergeneracional y su papel dentro de la programación deportiva de las Fiestas Fundacionales.

La jornada deportiva continuó además con el Concurso de Fiestas Fundacionales de Vela Latina Canaria en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.