Maspalomas moviliza 888 millones de euros para transformar su destino turístico

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado un paso decisivo para consolidar el sur de Gran Canaria como un referente vacacional de primer nivel. Durante un encuentro con los principales touroperadores nacionales e internacionales, las autoridades de Maspalomas Costa Canaria han expuesto un ambicioso plan económico que contempla inversiones por valor de 188,2 millones de euros en la actualidad, a los que se sumarán más de 700 millones de euros recientemente desbloqueados para acometer una transformación integral del entorno.

En concreto, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y la concejala de Turismo, Yilenia Vega, detallaron los pormenores de estos proyectos ante representantes de importantes compañías del sector, tales como World2Meet, Jumbo Tours, Viajes Olimpia o Alltours. La estrategia urbanística desarrollada por el consistorio ha conseguido activar una inyección de capital que impulsará la modernización de la planta alojativa y la revitalización de las infraestructuras públicas.

Del montante inicial de 188,2 millones, la iniciativa privada aporta el grueso con 166,1 millones de euros, enfocados en renovar las instalaciones para satisfacer las exigencias de un mercado altamente competitivo. Por su parte, la administración local destinará los 22,1 millones restantes a mejorar el espacio público. Sin embargo, el verdadero salto cuantitativo y cualitativo proviene del esperado desbloqueo urbanístico del sector Meloneras 2A.

Tras más de dos décadas de paralización administrativa, la aprobación de esta modificación urbanística permite ordenar más de 300.000 metros cuadrados de suelo. Este espacio no solo albergará nuevos complejos residenciales y hoteleros, sino que dotará a la zona de equipamientos deportivos, educativos, socio-sanitarios, zonas verdes y nuevas vías de comunicación. Con esta actuación, se estima un impacto económico global que superará holgadamente los 888 millones de euros.

Además del evidente beneficio en las infraestructuras, el desarrollo de estos nuevos proyectos generará un fuerte impacto en el mercado laboral local. Las estimaciones apuntan a la creación de 3.600 camas turísticas y 1.800 habitaciones, lo que se traducirá en la generación de 1.500 empleos directos durante la fase de construcción y la consolidación de 2.400 puestos de trabajo permanentes una vez que los establecimientos comiencen a operar. Marichal ha asegurado al respecto que esta coyuntura "abre una nueva etapa para el desarrollo del municipio, generando oportunidades para la inversión, el empleo y la mejora de los servicios públicos".

En el capítulo de las actuaciones privadas más destacadas, sobresale la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas impulsado por el grupo Lopesan, que requerirá un desembolso superior a los 61 millones de euros. A esto se suma el diseño de un gran centro comercial en la antigua parcela de Viajes Insular, presupuestado en 48,6 millones, así como la ampliación del Hotel Villa del Conde con una partida de 16,4 millones de euros. También se ejecutarán diversas obras de modernización en los núcleos de Playa del Inglés y San Agustín.

Por último, en la vertiente de la inversión con fondos públicos, el Ayuntamiento ha priorizado proyectos estratégicos que repercutirán directamente en la calidad de vida de los vecinos y en la experiencia de los visitantes. Entre estas acciones destacan la esperada renovación del Mercado Municipal, la recuperación del Palmeral Oasis, la intervención paisajística y funcional en el Barranco de Maspalomas y, de manera fundamental, la optimización de la accesibilidad en las áreas de playa.