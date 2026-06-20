Trasladan un kiosco en la Playa del Inglés para regenerar las Dunas de Maspalomas

El Cabildo de Gran Canaria ha procedido a trasladar el kiosco número 4, situado históricamente en la Playa del Inglés, desplazándolo aproximadamente 80 metros hacia el norte de su ubicación original. Esta medida persigue un objetivo fundamental desde el punto de vista medioambiental, que consiste en contribuir de forma decisiva al proceso de regeneración de las Dunas de Maspalomas, uno de los enclaves naturales más representativos y valiosos del archipiélago canario.

Esta importante actuación se encuentra enmarcada dentro del proyecto Masdunas, una iniciativa impulsada por las autoridades insulares que cuenta con la colaboración directa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El propósito central de estos trabajos no es otro que tratar de minimizar los efectos del viento frente a los obstáculos artificiales, lo que afecta gravemente al flujo natural de la arena y, en consecuencia, perjudica la conservación integral de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

Tal y como ha detallado en un comunicado oficial el consejero insular de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, la ubicación que mantenía el establecimiento hasta la fecha suponía un obstáculo físico evidente. Esta estructura alteraba el transporte natural de arena que habitualmente es impulsado por la acción del viento, interrumpiendo un ciclo ecológico vital para la supervivencia del ecosistema dunar. Las instalaciones a pie de playa, aunque necesarias para el sector turístico, deben convivir en equilibrio con la protección del entorno natural.

"Esta situación provocaba una menor acumulación de sedimentos en la zona, dificultando los procesos naturales de regeneración de las dunas y de la vegetación costera", ha indicado el responsable público. Además, ha añadido que la restauración de este espacio requiere una continua adaptación técnica frente a fenómenos globales como el cambio climático y la consiguiente subida del nivel del mar. Todo ello obliga a las administraciones a ser proactivas en la gestión del litoral.

Gestión Sostenible

Durante los últimos años, diversos estudios técnicos han constatado que la ubicación estática de elementos propios de la explotación turística, tales como hamacas, contenedores o los propios kioscos, produce a medio y largo plazo efectos negativos para este entorno natural. La presencia inamovible de estas estructuras acaba debilitando el frente dunar, dejándolo mucho más expuesto ante las mareas altas y los habituales temporales que azotan la costa. La acumulación de arena actúa como una barrera protectora natural que se ve mermada si el viento no puede distribuirla adecuadamente.

Por todos estos motivos técnicos y medioambientales, el Plan Director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas establece de manera imperativa la necesidad de mejorar la gestión de los equipamientos ubicados en la zona de playa. Esto incluye no solo una revisión exhaustiva de su diseño para hacerlos más amables con el paisaje, sino también su movimiento periódico a lo largo del año. De este modo, se busca garantizar que la actividad económica y turística de la isla siga siendo plenamente compatible con la pervivencia de su rico patrimonio natural.