Un nuevo paradigma en el cáncer de pulmón abre la puerta a hablar de curación y cronicidad

El cáncer de pulmón empieza a dejar atrás su consideración exclusiva como una enfermedad de mal pronóstico para situarse en un nuevo escenario médico en el que ya se puede hablar de curación en algunos casos y de cronicidad en otros subtipos, según han destacado especialistas reunidos en unas jornadas celebradas en Canarias.

El cambio de enfoque se apoya en los avances de la oncología moderna, especialmente en la combinación de inmunoterapia, terapias dirigidas y diagnóstico precoz, que han transformado de forma radical la forma de tratar esta enfermedad, una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el mundo.

De la supervivencia a largo plazo a la cronicidad

El jefe de Oncología Médica del Hospital Insular de Gran Canaria y presidente de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, Delvys Rodríguez, ha subrayado que hace apenas quince años el objetivo era únicamente prolongar la vida de los pacientes.

"Hoy podemos hablar de más cosas: calidad de vida, supervivientes y, en algunos subtipos, de una enfermedad crónica", explicó el especialista, destacando el cambio de paradigma que vive la oncología torácica.

Este nuevo enfoque permite que muchos pacientes no solo vivan más tiempo, sino que lo hagan con mejor calidad de vida, incorporando el seguimiento a largo plazo y nuevas necesidades asistenciales, como la rehabilitación, la alimentación o el retorno al trabajo.

El cáncer de pulmón, una de las principales amenazas sanitarias

A pesar de los avances, el cáncer de pulmón continúa siendo uno de los tumores más letales. Según los expertos, representa aproximadamente el 20% de todos los tipos de cáncer y sigue asociándose a una elevada mortalidad a nivel global.

Por ello, los especialistas insisten en la importancia del diagnóstico precoz y la prevención del tabaquismo, dos pilares fundamentales para reducir el impacto de la enfermedad.

Canarias impulsa el cribado en mayores de 50 años

En este contexto, Canarias ha anunciado la puesta en marcha de un programa piloto de cribado de cáncer de pulmón, conocido como Proyecto Cassandra, dirigido a personas mayores de 50 años que sean fumadores o exfumadores.

Este programa busca detectar tumores en fases iniciales, cuando las opciones de tratamiento son más eficaces, y al mismo tiempo fomentar la deshabituación tabáquica.

El oncólogo Delvys Rodríguez ha destacado que la detección temprana es clave para seguir mejorando la supervivencia, junto con la investigación continua y el desarrollo de nuevas terapias.

Un futuro marcado por la medicina personalizada

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha valorado positivamente este tipo de iniciativas, subrayando la importancia de la colaboración entre pacientes, profesionales y administraciones.

Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha resaltado la vocación de la ciudad de impulsar políticas de prevención y cuidado de la salud.

Un cambio de era en oncología

Los especialistas coinciden en que el cáncer de pulmón se encuentra en plena transformación. La combinación de avances científicos, nuevas terapias y estrategias de detección precoz está permitiendo que la enfermedad pase de ser una sentencia de mal pronóstico a un escenario donde, cada vez más, se habla de supervivencia prolongada, control y posible curación.

Un cambio de paradigma que, según los expertos, marca el inicio de una nueva etapa en la lucha contra uno de los tumores más agresivos.