Canarias da la bienvenida al verano con más horas de luz y la mirada puesta en la temporada turística

Aunque las temperaturas veraniegas llevan semanas acompañándonos, el verano astronómico todavía no ha comenzado oficialmente. La nueva estación llegará este fin de semana con el solsticio de verano, un fenómeno que marca el inicio del periodo más cálido del año en el hemisferio norte y que tiene algunas particularidades en Canarias.

¿Qué es el solsticio de verano?

El solsticio se produce cuando el Sol alcanza su máxima altura aparente sobre el horizonte. Se trata del día con más horas de luz del año en el hemisferio norte y supone el comienzo oficial del verano astronómico.

A partir de ese momento, aunque el calor suele intensificarse durante las semanas siguientes, los días comienzan a acortarse progresivamente hasta la llegada del otoño.

Un verano diferente en Canarias

En el archipiélago, la llegada del verano no siempre se traduce en un aumento brusco de las temperaturas. La influencia del océano Atlántico y de los vientos alisios suaviza las condiciones meteorológicas en gran parte de las islas, especialmente en las zonas costeras del norte.

Sin embargo, los meses estivales también son sinónimo de episodios de calor intenso cuando aparecen las conocidas advecciones de aire sahariano, que pueden disparar los termómetros y elevar el riesgo de incendios forestales.

Más horas para disfrutar al aire libre

Con el cambio de estación llegan las jornadas más largas del año, una circunstancia que favorece las actividades al aire libre, el turismo y la celebración de numerosas fiestas populares repartidas por toda Canarias.

Playas, senderos, piscinas naturales y espacios de ocio comienzan a recibir a miles de residentes y visitantes que aprovechan las condiciones climáticas privilegiadas de las islas.

Una estación clave para el turismo

El verano continúa siendo uno de los periodos de mayor actividad económica para el archipiélago. El sector del turismo afronta estos meses con buenas perspectivas, mientras que el comercio, la restauración y las actividades vinculadas al ocio esperan beneficiarse del incremento de visitantes.

Además, la temporada estival coincide con la llegada de numerosos eventos culturales, deportivos y festivos que dinamizan la vida social en las distintas islas.

Recomendaciones para afrontar el calor

Ante la previsión de temperaturas elevadas durante los próximos meses, los especialistas recuerdan la importancia de mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición solar en las horas centrales del día y prestar especial atención a menores, personas mayores y colectivos vulnerables.

Con el verano a punto de comenzar oficialmente, Canarias se prepara para una estación marcada por el sol, el mar y la intensa actividad turística que caracteriza a estas fechas. Un periodo que, un año más, volverá a situar al archipiélago como uno de los destinos más atractivos de Europa.