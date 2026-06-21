Carlos Cuesta desmonta a la izquierda canaria. "No es racismo, es la estupidez de una política sin fronteras"

El debate sobre la gestión de los flujos migratorios en el 3º Foro de Economía Turística de Lanzarote abordó una de las problemáticas más complejas para la estabilidad del archipiélago. Durante su intervención, el periodista Carlos Cuesta rechazó los marcos de discusión habituales impuestos por la corrección política y centró la crítica en la ineficacia de las administraciones públicas.

"Estamos adoptando medidas que no son ni más ni menos racistas, sino que son medidas estúpidas". La afirmación ataca a la falta de pragmatismo y de rigor legal de un modelo que confunde la ayuda humanitaria con la desprotección de las fronteras y la renuncia a la soberanía formal del territorio.

Distinción entre el marco legal y la irregularidad

La prosperidad se basa en el cumplimiento estricto de la ley, los contratos y la propiedad. Bajo esta premisa, la inmigración legal y ordenada constituye un activo regulado que responde a las necesidades del mercado laboral, donde los individuos acceden mediante contratos, asumen los deberes ciudadanos y participan de forma directa en el flujo productivo, enriqueciendo al país receptor.

El escenario opuesto lo representa España, con la entrada irregular, la cual desarticula la planificación económica y los servicios públicos. Cuesta diferenció este fenómeno del acceso reglamentado, señalando las consecuencias específicas de los flujos procedentes de Marruecos. Los datos de inserción revelan una marcada dificultad de adaptación cultural de este colectivo a los valores occidentales y a las dinámicas del mercado de trabajo europeo. Al carecer de cualificación compatible y de vías de empleo formales, la dependencia de los subsidios estatales se cronifica, generando un incentivo perverso que satura las arcas públicas, y que tiende a terminar incentivando el delito.

Inseguridad jurídica y deterioro del tejido social

La falta de alternativas laborales y el desarraigo derivan, en un porcentaje estadísticamente constatable, en un incremento de los índices de delincuencia en los núcleos urbanos y turísticos de las islas. La delincuencia no solo deteriora la calidad de vida de los residentes, sino que erosiona el principal activo económico diferenciador del tipo de turismo que tenemos en el archipiélago: la seguridad.

Canarias compite en el mercado internacional como un destino seguro y de confianza. La proliferación de zonas de conflicto social, vinculadas a la gestión deficiente de los centros de acogida y a la impunidad delictiva, amenaza directamente la reputación del sector turístico. El mantenimiento del orden público y la exigencia del cumplimiento de los requisitos de entrada no obedecen a criterios de discriminación, sino a la protección elemental del tejido social y económico que sostiene el bienestar de los ciudadanos en el archipiélago.