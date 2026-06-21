El supuesto éxito del Hondius y la apropiación política del relato

El Gobierno ya tiene un nuevo "éxito" que añadir a su catálogo habitual de autocomplacencia: el caso del crucero Hondius en Canarias. Según el ministro Ángel Víctor Torres, la operación ha sido un modelo de "rigor y responsabilidad" tras concluir la cuarentena de los pasajeros sin que se hayan registrado contagios de hantavirus.

El ministro lo ha calificado este domingo en la red social X como un "éxito", en referencia al dispositivo de fondeo y desembarque del buque en Tenerife.

El problema no es el dato final —que, afortunadamente, es positivo— sino la lectura política que se pretende imponer a partir de él. Convertir la ausencia de contagios en una especie de certificado de buena gestión del Gobierno es, como mínimo, una simplificación interesada de un proceso mucho más complejo.

Europa Press

En primer lugar, resulta evidente que en cualquier dispositivo sanitario de este tipo intervienen múltiples factores: protocolos internacionales, criterios de la Organización Mundial de la Salud, profesionales sanitarios, autoridades portuarias y una logística que no depende en exclusiva de una decisión política. Sin embargo, el relato oficial tiende a concentrar todo el mérito en la acción del Ejecutivo, como si el resultado hubiera sido exclusivamente fruto de su dirección.

En segundo lugar, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un patrón ya conocido: la descalificación de cualquier voz crítica bajo la etiqueta de 'alarmismo'. El ministro ha llegado a reprochar los "mensajes alarmistas, sin fundamento y atemorizadores", pero pasa por alto que, en situaciones de riesgo sanitario y con información limitada en las primeras horas, la preocupación de la población no solo es comprensible, sino también previsible. Plantear el debate como una simple elección entre una buena gestión y alarmismo irresponsable simplifica en exceso la realidad. Llegando a empobrecer el análisis y evitando entrar en las preguntas más incómodas.

También conviene recordar que la percepción de seguridad no se construye únicamente con resultados finales, sino con transparencia durante el proceso. Y ahí es donde episodios como este dejan siempre una zona gris: decisiones que se toman con rapidez, información que llega fragmentada y ciudadanos que, legítimamente, exigen explicaciones más completas que un simple balance de "todo salió bien".

Relato político

Conviene además evitar una tentación habitual en la política contemporánea: la de evaluar la gestión exclusivamente a partir del resultado final. Que no haya habido contagios es un desenlace positivo, pero no agota el análisis sobre cómo se tomaron las decisiones, con qué información inicial se contaba ni qué alternativas se valoraron. Sin esa perspectiva, la discusión pública se empobrece y se sustituye el examen de la gestión por una narrativa construida a posteriori.

A ello se suma un elemento relevante: la ausencia de contraste informativo en el relato que se ofrece. Cuando una única voz institucional monopoliza la interpretación de los hechos, el resultado tiende a ser una versión incompleta de lo ocurrido, más centrada en reforzar un mensaje político que en abrir un debate técnico o social amplio.

En ese sentido, el caso del Hondius encaja en una dinámica ya conocida: la conversión de episodios de gestión pública en instrumentos de comunicación política. Un patrón que, más allá de este caso concreto, merece una reflexión más general sobre cómo se construyen los 'éxitos' en la esfera pública.