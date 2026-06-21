Impulsan la participación ciudadana para gestionar nuevas áreas marinas protegidas en Canarias

El proyecto internacional MPA Canary Islands ha llevado a cabo un encuentro virtual con el objetivo de fomentar e impulsar el proceso de participación ciudadana. Este proceso se abrirá próximamente en torno a los nuevos espacios marinos que obtendrán reconocimiento legal en el archipiélago. La iniciativa busca aunar esfuerzos entre diversos sectores para mejorar la conservación.

En concreto, la principal meta de esta cita ha consistido en sumar aportaciones sustanciales a los estudios científicos ya existentes. De este modo, se pretende contribuir de manera eficaz al diseño y desarrollo del plan de gestión del Banco de La Concepción, así como del espacio marino situado en el oriente y sur de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Tal y como ha detallado la organización a través de un comunicado oficial, el propósito fundamental radica en fortalecer y ampliar las áreas protegidas de la región. Para ello, la jornada logró congregar a decenas de representantes pertenecientes a diversas administraciones públicas, miembros de centros académicos, empresas privadas y colectivos ciudadanos. Todos ellos recibieron información detallada sobre el proceso de consulta pública que se pondrá en marcha en fechas próximas.

Conservación Marina

A lo largo del encuentro, los asistentes pudieron conocer de primera mano el último estudio sobre el estado real de las áreas marinas en Canarias. Este documento ha sido elaborado bajo la estrecha supervisión del Comité de Expertos (CEXPE) de la entidad, con el propósito de aportar una visión rigurosa y actualizada acerca de la situación ecológica de estos valiosos enclaves acuáticos.

Asimismo, la sesión de trabajo ha resultado de gran utilidad para trasladar a los participantes la necesidad de tomar parte activa en la inminente consulta pública relacionada con los planes de gestión de dos importantes Lugares de Interés Comunitario (LIC) marinos del archipiélago atlántico. Se trata del Banco de La Concepción y del Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura.

Cabe destacar que ambos enclaves naturales entraron a formar parte de la prestigiosa Red Natura 2000 en los años 2014 y 2015, respectivamente. Sin embargo, en la actualidad han sobrepasado el límite temporal de seis años que la normativa comunitaria preveía inicialmente para la elaboración de sus planes de gestión efectivos, lo que hace más urgente esta nueva fase participativa.

Biodiversidad Marina

Entrando en el detalle geográfico de estas zonas, el LIC marino del Banco de La Concepción se encuentra situado a unos 71 kilómetros al noreste de la isla de Lanzarote, abarcando una vasta superficie total de 6.100 kilómetros cuadrados. Este emplazamiento destaca por ser un monte submarino asociado a valiosos hábitats de arrecife. Además, se caracteriza por albergar especies como el delfín mular y la tortuga boba, constituyendo una zona de gran relevancia para la alimentación de cetáceos.

Por su parte, el espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura abarca una extensión todavía mayor, ocupando un total de 14.328 kilómetros cuadrados. Esta vasta área se despliega a lo largo de la plataforma insular, el talud oceánico y los fondos marinos adyacentes. Dicho espacio ecológico sobresale especialmente por la coexistencia de praderas de seba y comunidades de corales de aguas frías, además de gorgonias, esponjas y otras formaciones bentónicas, con un registro de 771 taxones identificados y 28 especies de cetáceos.

En relación con este relevante paso medioambiental, el coordinador principal del proyecto, Octavio Llinás, ha manifestado que la entidad "reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio marino canario y con la implicación activa de la ciudadanía en el futuro de estos espacios". A este respecto, ha añadido de forma explícita que el propósito último de la iniciativa es "sumar aportaciones de los colectivos sociales a los estudios científicos sobre los que se fundamenta la necesidad de proteger determinados hábitats y especies".