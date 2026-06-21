Lacalle desmonta el mito ecologista. "Canarias tiene sus recursos infrautilizados, no sobreexplotados"

El mito de la sobreexplotación canaria

El 3º Foro de Economía Turística de Lanzarote, presentado por Libertad Digital Canarias, que tuvo lugar el pasado 20 de junio, arrolló las tesis decrecentistas que dominan el debate político insular. Frente al relato que exige poner límites al principal motor económico del archipiélago bajo el pretexto de un colapso inminente, el economista Daniel Lacalle aportó datos y un razonamiento fino y preciso que desmonta la narrativa de la saturación.

"No es cierto que estén los recursos sobreexplotados de ninguna manera", afirmó de forma tajante durante su intervención en el Islote de Fermina, en Arrecife. Las palabras del analista confrontan la gestión de las Administraciones Públicas, que justifican la parálisis de proyectos y la presión fiscal mediante teorías que culpan al éxito del sector privado de los males estructurales de las islas.

La trampa del modelo malthusiano

La intervención se centró en desmontar el modelo malthusiano, una corriente ideológica que resurge con fuerza en el debate autonómico. Esta teoría sostiene que la población y la actividad económica crecen a un ritmo superior al de los recursos disponibles, lo que abocaría a la sociedad a la miseria si el Estado no interviene para racionar la actividad. Daniel Lacalle expuso que esta visión ignora la capacidad de innovación del mercado y la tecnología para optimizar el uso de los bienes disponibles.

El problema real de las islas no reside en la escasez física de elementos, sino en las trabas normativas que impiden su desarrollo. El economista defendió que la materialidad de la región es totalmente contraria a la versión de la realidad que la izquierda política inventa: los recursos en Canarias están infrautilizados. La falta de inversión en infraestructuras hidráulicas, la parálisis regulatoria del suelo y la burocracia impiden que el agua, la energía y el territorio generen el valor que se está demandando en el archipiélago.

El freno al progreso insular

Daniel Lacalle nos demuestra que culpar al turismo de la falta de servicios o de la escasez de vivienda constituye un desvío de atención sobre la responsabilidad pública. El archipiélago recauda cifras récord gracias a la actividad alojativa y comercial, pero esos ingresos no se traducen en mejoras de gestión por parte de las instituciones.

La riqueza de una Comunidad Autónoma depende de la inversión y de la seguridad jurídica. El discurso de la limitación y las tasas disuasorias no solo es un ataque directo a nuestra libertad, sino que además satura el debate de consignas ideológicas mientras oculta la incapacidad de gestión institucional. El futuro de Canarias pasa por la apertura económica y la capitalización de sus ventajas, no por la adopción de teorías decrecentistas que condenan al territorio al estancamiento crónico.