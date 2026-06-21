Los Premios Anillos de Oro sitúan a Tenerife en el foco de la industria televisiva española

Tenerife acogió este sábado la primera edición de los Premios Anillos de Oro, una iniciativa destinada a reconocer la excelencia en la producción de series de televisión y que sitúa a la isla en el centro de uno de los sectores culturales con mayor crecimiento y proyección internacional.

La gala, celebrada en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, reunió a destacados profesionales de la industria audiovisual española en una cita que refuerza la estrategia institucional desarrollada durante los últimos años para posicionar a Canarias como destino preferente para rodajes y producciones audiovisuales.

La elección de Tenerife como sede de esta primera edición supone un nuevo respaldo al trabajo realizado por las administraciones públicas y los organismos de promoción exterior para consolidar un ecosistema audiovisual competitivo, capaz de atraer inversión, generar empleo cualificado y diversificar la economía insular.

Durante la ceremonia se puso de manifiesto el peso creciente de las series de televisión dentro de la industria cultural y del entretenimiento. Los organizadores destacaron que la convocatoria recibió más de 800 candidaturas procedentes de producciones nacionales e internacionales, de las que fueron seleccionadas alrededor de 300 para competir en las distintas categorías.

La gran protagonista de la noche fue la serie Anatomía de un instante, basada en la obra de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que obtuvo trece galardones, entre ellos los de mejor serie dramática, mejor actor protagonista para Álvaro Morte y mejor actor de reparto para Eduard Fernández.

Asimismo, Poquita Fe fue reconocida como mejor serie de comedia, mientras que The Walking Dead: Daryl Dixon recibió el premio a la mejor serie internacional y la producción chilena Los mil días de Allende fue distinguida como mejor serie latinoamericana.

Premio Honorífico

Uno de los momentos más destacados de la gala fue la entrega del Premio de Honor al actor Antonio Resines, en reconocimiento a una trayectoria profesional de más de cuatro décadas vinculada al cine y la televisión españoles.

La celebración de estos galardones en Tenerife constituye un importante escaparate para la isla y para el conjunto del Archipiélago. El sector audiovisual se ha convertido en uno de los ámbitos estratégicos de desarrollo económico de Canarias gracias a sus incentivos fiscales, sus condiciones climáticas y la creciente profesionalización de su tejido empresarial.

Referente Audiovisual

La acogida de eventos de alcance nacional e internacional como los Premios Anillos de Oro contribuye además a reforzar la imagen de Canarias como territorio atractivo para la inversión cultural y creativa, al tiempo que favorece la promoción turística y la generación de actividad económica vinculada a los servicios, la hostelería y la industria audiovisual.

Con esta primera edición, Tenerife suma un nuevo hito a su posicionamiento como plataforma de referencia para el sector audiovisual español, consolidando una apuesta que en los últimos años ha permitido atraer numerosas producciones y fortalecer la presencia de Canarias en los principales circuitos culturales y cinematográficos.