Más de 600 personas se movilizan en Schamann para exigir soluciones a la crisis de la vivienda

La crisis habitacional volvió este sábado a las calles de la capital grancanaria. Más de 600 personas participaron en una manifestación celebrada en el barrio de Schamann para reclamar el acceso a una vivienda digna y exigir a las Administraciones Públicas medidas urgentes frente al encarecimiento de los alquileres, el aumento de los desahucios y la falta de vivienda pública.

La movilización, convocada por el colectivo Derecho al Techo y respaldada por diversas organizaciones vecinales y sociales, recorrió varias calles de este tradicional barrio obrero bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida", una consigna que resume el malestar creciente de numerosos ciudadanos ante las dificultades para acceder o mantener una vivienda en condiciones dignas.

Durante la marcha, los asistentes exhibieron pancartas con mensajes en defensa del derecho a la vivienda y en contra de la especulación inmobiliaria, la proliferación de viviendas vacacionales y la expulsión progresiva de residentes de sus barrios por el aumento de los precios. Los organizadores denunciaron que muchas familias, trabajadores con salarios insuficientes, personas mayores y jóvenes se encuentran cada vez más alejados de la posibilidad de acceder a una vivienda asequible.

La portavoz de Derecho al Techo, Sofía Olivares, advirtió de que la plataforma recibe de forma constante nuevas solicitudes de asesoramiento relacionadas con procedimientos de desahucio y situaciones de vulnerabilidad residencial. Según explicó, detrás de estas situaciones se encuentran familias con menores, personas con discapacidad y otros colectivos especialmente afectados por el encarecimiento del mercado inmobiliario.

La protesta contó además con la participación de colectivos procedentes de otros barrios de la ciudad, como Guanarteme y Tamaraceite, así como representantes sindicales y organizaciones sociales que quisieron mostrar su apoyo a una reivindicación que consideran cada vez más extendida en Canarias.

Una problemática que se agrava en Canarias

La movilización se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación de la vivienda en el Archipiélago. Diversos informes recientes alertan de que Canarias presenta algunos de los indicadores más preocupantes de España en materia de acceso a la vivienda, con miles de familias destinando una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Más de 34.000 personas permanecen actualmente a la espera de una vivienda social en las Islas.

Las organizaciones participantes reclaman un incremento sustancial del parque público de vivienda, la adopción de medidas para contener los precios del alquiler y una mayor protección para las personas en riesgo de exclusión residencial. Consideran que la situación actual requiere respuestas inmediatas por parte de todas las Administraciones implicadas.

La manifestación concluyó sin incidentes en un ambiente reivindicativo y participativo, dejando patente que el acceso a una vivienda digna continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales en Canarias.