Muere ahogada una niña de cuatro años en la piscina de un hotel en Lanzarote

Una trágica jornada se ha vivido este sábado en la isla de Lanzarote, donde una menor de apenas cuatro años ha perdido la vida tras sufrir un fatal incidente en las instalaciones acuáticas de un complejo turístico. Los hechos han causado una profunda consternación en la zona de Playa Blanca, uno de los núcleos de mayor afluencia de visitantes de la región.

Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el suceso tuvo lugar a primera hora de la tarde. En concreto, fue alrededor de las 13:30 horas cuando la sala operativa recibió una llamada de máxima urgencia. En dicha comunicación, los alertantes informaban de que habían sacado del agua a una pequeña que precisaba asistencia sanitaria inmediata, ya que presentaba claros signos de ahogamiento.

La respuesta de los servicios de emergencia fue rápida. Mientras las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazaban a toda velocidad hacia el lugar de los hechos, un enfermero coordinador que se encontraba de guardia en la sala operativa tomó las riendas de la situación. A través del teléfono, comprobó junto a los testigos que la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Ante la extrema gravedad del cuadro clínico, el profesional sanitario facilitó al socorrista del hotel las instrucciones precisas para que comenzara a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas. Esta asistencia telefónica resultó fundamental para intentar mantener las constantes vitales de la víctima hasta la llegada de los equipos de soporte vital avanzado.

Pocos minutos después, los efectivos del SUC irrumpieron en el recinto hotelero. El personal especializado tomó el relevo del socorrista y comenzó a practicar maniobras de reanimación avanzada con el equipamiento médico pertinente. A pesar de los denodados esfuerzos de los facultativos, la prolongada falta de oxígeno impidió que la pequeña respondiera a los estímulos, por lo que finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

El operativo de emergencias requirió un amplio despliegue logístico. Efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote colaboraron estrechamente con los agentes de la Policía Local para asegurar el perímetro del recinto. El objetivo era facilitar la toma de tierra y el posterior despegue de un helicóptero medicalizado que había sido activado por si era necesario un traslado urgente a un centro hospitalario.

Tras confirmarse el fatal desenlace, los agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de la situación. El Instituto Armado ha procedido a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo este dramático suceso en la piscina del hotel.