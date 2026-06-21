PP y AV se fusionan en San Bartolomé de Tirajana para conquistar el Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, junto con el líder de la organización en Gran Canaria, Carlos Sánchez, y el presidente de la Agrupación de Vecinos (AV) de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, han sellado un histórico acuerdo. Este pacto supone la integración definitiva de la formación municipalista en el Partido Popular, de manera que ambas estructuras concurrirán a las próximas citas electorales bajo una sola sigla. Con este movimiento, los populares refuerzan su presencia territorial en la isla.

La firma de este relevante compromiso se ha llevado a cabo este pasado sábado en el transcurso de un multitudinario encuentro que ha congregado a decenas de afiliados y simpatizantes de las dos organizaciones. Durante el acto, los tres dirigentes políticos tomaron la palabra para poner en valor el acuerdo alcanzado y ensalzar la nueva etapa que se abre con esta incorporación a la estructura regional y nacional de los populares. La sintonía entre ambas partes ha sido la tónica dominante del evento.

Este paso estratégico reúne a los cuadros y militantes de dos formaciones de peso en el sur de la isla, con las que el partido busca consolidarse como la primera fuerza política en Gran Canaria y apuntalar su hegemonía en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Cabe destacar que la Agrupación de Vecinos ha mantenido una destacada y casi ininterrumpida presencia institucional en la corporación local durante las últimas décadas, aportando una gran estabilidad al electorado de centroderecha.

Durante su intervención ante los afiliados, Manuel Domínguez ha asegurado con rotundidad que la firme alianza entre su partido y la agrupación local representa la "primera piedra" para poder recuperar el gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Para ilustrar esta afirmación, el líder regional ha comparado esta ansiada unión con la fusión del hierro y el carbono que da lugar al acero, argumentando que una integración real bajo un solo liderazgo permitirá un mayor grado de eficiencia y garantizará que el municipio siga por la senda de la prosperidad económica e institucional.

Asimismo, el máximo dirigente de los populares ha expresado su firme compromiso de situar los intereses de la localidad por encima de cualquier otro tipo de consideraciones. Domínguez no ha dudado en definir a esta ciudad costera como un verdadero referente paisajístico, comercial, histórico y deportivo dentro de todo el archipiélago. En este sentido, ha remarcado que este proyecto común beneficiará sustancialmente no solo a las formaciones políticas, sino al bienestar y desarrollo de todos los grancanarios.

Por su parte, el dirigente insular, Carlos Sánchez, ha subrayado que esta alianza estratégica, que se ha ido fraguando paulatinamente tras años de intensa cooperación, tiene como objetivo claro convertirse en la opción política preferida por los votantes. Sánchez ha calificado la jornada como "un gran día" para ambas organizaciones, que por fin han dado el paso definitivo para unirse en un gran proyecto político común tras casi veinte años de colaboración externa.

Para finalizar, Marco Aurelio Pérez, regidor municipal y figura clave de la política en el sur de la isla, ha señalado que la meta inmediata de este renovado bloque es conformar un "equipo ganador" y con vocación de gobierno. Pérez ha recordado que, después del paréntesis de la anterior legislatura en la oposición, el actual mandato tiene como principal reto reconstruir el principal motor turístico y "devolver" a sus ciudadanos el clima de prosperidad que tenían antes de que la coalición de izquierdas asumiera el control en el año 2019.