Rescatado un ciclista en estado crítico tras precipitarse por un barranco en Gran Canaria

Un varón de 50 años de edad ha resultado herido de gravedad este domingo tras precipitarse por un barranco mientras circulaba con su bicicleta por la carretera GC-550, concretamente a la altura del kilómetro 7, dentro del término municipal de Agüimes, en la isla de Gran Canaria. El suceso ha requerido de un amplio despliegue de los servicios de emergencias debido a la complejidad del terreno y a las severas lesiones que presentaba la víctima tras la aparatosa caída.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, nada más recibir la alerta sobre el accidente, se activó de inmediato el protocolo de rescate. Hasta la zona se desplazó rápidamente un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno regional. Los efectivos de rescate tuvieron que acceder al fondo del barranco para alcanzar al accidentado. Mediante una maniobra de izado con grúa, el personal del GES logró extraer al hombre del lugar del siniestro y trasladarlo hasta una zona segura y accesible.

Una vez en terreno firme, varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) esperaban para prestar la primera asistencia. El personal sanitario evaluó al varón y comprobó que presentaba politraumatismos de carácter grave como consecuencia del fuerte impacto. Tras estabilizarlo en el mismo lugar de los hechos, la gravedad de su cuadro clínico obligó a solicitar su evacuación urgente por vía aérea para garantizar su supervivencia.

De este modo, un helicóptero medicalizado del SUC se encargó de realizar el traslado del paciente en estado crítico hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El rápido transporte a un centro hospitalario de referencia es vital en este tipo de incidentes, donde el tiempo de respuesta y la pericia de los equipos médicos resultan determinantes para intentar minimizar las secuelas de las graves heridas sufridas.

Para que la evacuación aérea pudiera llevarse a cabo con las máximas garantías de seguridad, intervinieron agentes de la Policía Local y efectivos de los Bomberos del Consorcio de Emergencias. Ambos cuerpos se encargaron de habilitar y asegurar el perímetro necesario para que tomaran tierra las dos aeronaves movilizadas, colaborando estrechamente con el resto de profesionales implicados en la intervención.

Finalmente, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó también hasta el lugar de los hechos para integrarse en el dispositivo. Los agentes de la Benemérita se han hecho cargo de instruir el atestado correspondiente y han iniciado las diligencias oportunas para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron que el ciclista perdiera el control y terminara precipitándose por el barranco en este tramo de la red viaria canaria.