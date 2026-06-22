Canarias inicia el trámite para crear su Agencia de Emergencias y Protección Civil

El Consejo de Gobierno de las islas ha sido informado este lunes del comienzo oficial del procedimiento de información y consulta pública del anteproyecto de ley destinado a la creación de la futura institución autonómica de protección. Esta ambiciosa iniciativa, con la que el Ejecutivo regional pretende apuntalar de forma decidida su capacidad de reacción ante diversas eventualidades, tiene como meta principal implantar un modelo más integrado y coordinado en todo el archipiélago.

En el marco de este necesario proceso participativo, la publicación del anuncio oficial en el correspondiente boletín está prevista para el próximo 25 de junio. A partir de esa fecha, se abrirá un plazo legal de quince días hábiles orientado a la presentación de aportaciones por parte de los diversos actores de la sociedad civil. De forma paralela y para fomentar la máxima transparencia, el Portal del Ciudadano mantendrá activa dicha consulta hasta el próximo 16 de julio.

La fundamentación jurídica de este nuevo organismo de salvaguarda emana directamente de las competencias que el vigente Estatuto de Autonomía otorga en exclusiva a la Comunidad Autónoma. De este modo, la región ostenta la máxima potestad para organizar su propia estructura administrativa y para regular, planificar y ejecutar las diferentes actuaciones en materia preventiva y reactiva. Además, un acuerdo parlamentario de noviembre de 2024 avala política y socialmente este complejo proceso de transformación institucional.

Según ha señalado detalladamente el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, el propósito transversal de la normativa es "fortalecer la coordinación, la eficacia y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo" que puedan acontecer en las islas. Para materializarlo, el texto del anteproyecto diseña una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y un régimen singular, alejándose de manera consciente de las fórmulas burocráticas tradicionales que rigen los organismos autónomos convencionales.

Esta novedosa configuración jurídica y administrativa permitirá a la institución mantener el ejercicio de aquellas potestades públicas que resultan irrenunciables, al tiempo que se dota a la actuación diaria de la máxima agilidad operativa. El ente institucional resultante dispondrá, por tanto, de una capacidad de obrar plena, apoyada en un patrimonio, una tesorería y una autonomía de gestión completamente diferenciados del organigrama general del Gobierno canario.

Atendiendo a su ámbito de actuación, el organismo asumirá la alta dirección y la ejecución material de todas las políticas autonómicas vinculadas a la salvaguarda ciudadana, unificando los recursos del Sistema Canario de Emergencias bajo una estructura de mando única. Miranda ha justificado la pertinencia de la medida recordando la actual coyuntura del archipiélago, una realidad condicionada por "el aumento de los riesgos asociados a los fenómenos naturales, los incendios forestales (...) la presión demográfica o las crisis humanitarias y migratorias".

Como remate a esta fase previa, el borrador normativo ya ha sido remitido a un amplio abanico de entidades y departamentos ministeriales para su exhaustivo análisis. Entre las corporaciones requeridas para emitir juicio se encuentran el Ministerio del Interior, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los distintos cabildos insulares y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), garantizando un diseño normativo consensuado.