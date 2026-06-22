Canarias lanza su plan ininterrumpido contra el calor tras registrar 130 muertes en 2025

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha presentado su nueva estrategia para afrontar los rigores del estío. Se trata de la campaña de prevención de riesgos para la salud de la población diseñada para este verano de 2026, así como el nuevo Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención Frente al Calor, un documento que nace adaptado a la particular realidad geográfica y demográfica del archipiélago.

Las cifras de los últimos ejercicios justifican la adopción de medidas preventivas más exhaustivas. En el año 2025, el archipiélago registró un total de 130 fallecimientos atribuibles al calor. Este dato superó el máximo anterior documentado en 2023, cuando las islas alcanzaron las 115 muertes derivadas de las altas temperaturas. Durante ese mismo año 2023, los centros sanitarios contabilizaron 246 pacientes en los servicios de urgencias por esta causa y se produjeron hasta 57 hospitalizaciones directas por golpes de calor o deshidratación severa.

Las autoridades sanitarias señalan que las variaciones térmicas globales y los episodios de calor extremo exigen protocolos más precisos. Canarias, debido a su singularidad orográfica, el volumen de turistas que recibe y su densidad poblacional, requiere una hoja de ruta específica, bien coordinada y sustentada en una base epidemiológica local. Por este motivo, la Dirección General de Salud Pública asume el liderazgo de esta planificación con el objetivo primordial de reducir la morbimortalidad vinculada al exceso de calor.

El funcionamiento del nuevo plan pivota sobre un avanzado sistema de alerta temprana y vigilancia operativa. Este mecanismo permite calcular diariamente, y con carácter predictivo, el nivel de riesgo en las llamadas zonas de MeteoSalud. Como novedad, el territorio insular se ha dividido en 16 áreas de aviso, frente a las trece que se empleaban anteriormente y que el marco nacional mantiene vigentes. Las islas capitalinas cuentan con especial atención, dividiéndose en cuatro grandes núcleos operativos debido a su orografía y concentración poblacional: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde.

Para asegurar la efectividad de las medidas, se ha constituido un comité técnico intersectorial que agrupa a diferentes administraciones. En la fase operativa intervienen las áreas de asuntos sociales, educación, trabajo, transición ecológica, emergencias y la Aemet. A diferencia del plan nacional, que limita su activación del 15 de mayo al 30 de septiembre, Canarias mantendrá su periodo de vigilancia epidemiológica abierto de manera ininterrumpida durante todo el año, adaptándose así a la realidad climática de las islas.

En paralelo a la labor técnica, el Gobierno de Canarias desplegará una intensa campaña de concienciación en canales digitales y redes sociales como Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram y Bluesky, además de aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp. El objetivo es recordar pautas fundamentales como la hidratación constante, la protección frente a la radiación solar, el mantenimiento de una alimentación ligera y la prevención de accidentes en los entornos acuáticos.

Una de las innovaciones más destacadas de la campaña para este 2026 es la inclusión de materiales elaborados junto a Comunicáncer, un proyecto de investigación impulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de La Laguna. Gracias a esta colaboración, se han diseñado infografías dirigidas específicamente a la población adolescente. Los expertos consideran que los jóvenes tienen una percepción del riesgo frente a la radiación ultravioleta muy inferior a la media, por lo que requieren un enfoque comunicativo diferente para adoptar hábitos seguros bajo el sol.