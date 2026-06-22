Canarias reclamará su propio decreto si el Gobierno fracasa con los presupuestos de 2027

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo autonómico, Nieves Lady Barreto, ha lanzado un claro aviso al Gabinete de Pedro Sánchez. La administración insular no se quedará de brazos cruzados y seguirá reclamando la aprobación del denominado Decreto Canarias en el caso de que la coalición sea incapaz de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Durante la rueda de prensa posterior al habitual Consejo de Gobierno, la dirigente ha subrayado que no improvisan, sino que mantienen permanentemente actualizado todo el trabajo preparatorio. El objetivo prioritario no es otro que defender las necesidades históricas y económicas del archipiélago ante la hipotética formulación de unas nuevas cuentas públicas, un escenario que en estos momentos se atisba enormemente complejo ante la inestabilidad y la aritmética parlamentaria en la Cámara Baja.

En cualquier caso, Barreto ha querido mostrarse prudente y ha advertido de que todavía habrá que aguardar a que el Ministerio de Hacienda remita el proyecto al Congreso de los Diputados. Sólo cuando el texto inicie verdaderamente su tramitación parlamentaria, el Ejecutivo autonómico podrá valorar sus posibilidades reales de aprobación y calibrar con exactitud si las partidas asignadas responden a los acuerdos que se han suscrito previamente.

La consejera ha lamentado la profunda anomalía institucional que supone que España siga funcionando con los presupuestos del ejercicio 2023, que en su día fueron tramitados a finales del año 2022. Frente a esta llamativa parálisis estatal, ha incidido en que las islas han continuado trabajando "ante cualquier nuevo escenario presupuestario", exigiendo con firmeza el estricto cumplimiento de la ley independientemente de la salud parlamentaria de la que goce el Palacio de la Moncloa en cada momento.

En esta misma línea de actuación, ha explicado que el área de Hacienda, en estrecha colaboración con la Presidencia regional, no ha dejado de actualizar a diario las reivindicaciones financieras de Canarias. Asimismo, ha recordado que sus equipos mantienen reuniones de trabajo de forma periódica con el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, unos encuentros técnicos en los que reiteran de manera incesante las urgencias insulares y los compromisos económicos pendientes de pago con la comunidad autónoma.

"Las valoraciones se harán cuando de verdad los PGE entren en el Congreso y podamos decir si se van a aprobar o no", ha insistido Barreto ante los medios de comunicación allí congregados. Esta cautela analítica no exime, sin embargo, de mantener un firme y decidido compromiso con la llamada Agenda Canaria, un documento de carácter transversal que blinda normativamente las indudables especificidades de este territorio extrapeninsular.

Para concluir su intervención, la titular autonómica ha sentenciado que la alternativa a la crónica falta de presupuestos estatales ya está puesta sobre la mesa de negociaciones. "Si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, nosotros vamos a seguir insistiendo como hemos hecho en este tiempo", ha avisado. La solución para salir del bloqueo pasa irremediablemente por la vía del decreto autonómico, ya que ahí se recoge negro sobre blanco todo lo que figura en las cuentas prorrogadas, en la agenda insular y en las importantes competencias derivadas del Estatuto de Autonomía que fue renovado en el año 2018. "Ese es nuestro objetivo", ha zanjado de forma tajante.