Clavijo refuerza las ayudas sociales y médicas para los isleños residentes en Uruguay

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha concluido su visita oficial de cuatro días a Uruguay con un mensaje claro de respaldo a la comunidad canaria residente en el país sudamericano, formada por unos 2.500 isleños y sus descendientes. Tras agotar una intensa agenda institucional en Montevideo, el jefe del Ejecutivo autonómico continuará su viaje hacia Argentina, otro de los destinos históricos de la emigración de las islas.

Ayudas reales para garantizar el bienestar de la comunidad

Durante su estancia, Clavijo insistió en que los emigrantes y sus familias constituyen una parte fundamental de Canarias, un compromiso que el actual Gobierno autonómico traduce en medidas y líneas de financiación concretas. El Ejecutivo mantiene diversas ayudas sociosanitarias destinadas a cubrir tratamientos médicos e intervenciones de alto coste, además de subvenciones para asegurar el mantenimiento de las entidades y asociaciones reconocidas en el país.

Asimismo, el Gobierno ha destinado fondos específicos para mejorar las infraestructuras y equipamientos de centros clave como la Sociedad Islas Canarias de Montevideo, la Asociación Buscando Raíces de Tala, la Asociación Canaria de Maldonado y el Espacio Cultural Islas Canarias-Uruguay.

Emoción por el arraigo de las nuevas generaciones

Uno de los momentos más destacados de la agenda tuvo lugar en la Intendencia de Montevideo, donde más de un centenar de personas se reunieron para reivindicar sus raíces isleñas. El presidente canario mostró su satisfacción al comprobar el fuerte apego a la tierra que mantienen los descendientes más jóvenes, quienes siguen conectados a la actualidad del archipiélago a través de las nuevas tecnologías.

El viaje también sirvió para poner en valor la historia compartida, participando en la presentación de un sello conmemorativo emitido por el Correo Uruguayo con motivo del tricentenario de la fundación de Montevideo, una capital en cuya creación el papel de los emigrantes canarios fue histórico y fundamental.