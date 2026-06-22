Detenidas tres personas por robar con fuerza en dos establecimientos de Agaete

La Guardia Civil ha culminado con éxito una importante operación orientada a garantizar la seguridad del tejido comercial en el archipiélago canario. En esta ocasión, los agentes han procedido a la detención de tres individuos acusados de ser los presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza perpetrados en diferentes locales del municipio grancanario de Agaete. Estos episodios delictivos, sucedidos con una notable proximidad temporal, habían desatado una comprensible preocupación entre los dueños de los negocios de la zona, que temían una escalada de criminalidad en sus propiedades.

Las pesquisas policiales se pusieron en marcha inmediatamente después de que los responsables de los comercios afectados acudieran a las dependencias de la institución para presentar las correspondientes denuncias formales. El primero de los incidentes investigados tuvo lugar en horario nocturno, aprovechando que el local se encontraba cerrado al público y sin vigilancia directa. El delincuente procedió a forzar la puerta de acceso principal para adentrarse en el interior del recinto, dirigiéndose rápidamente hacia la caja registradora, de donde logró sustraer una cantidad aproximada de 200 euros en efectivo antes de darse a la fuga.

Para lograr el esclarecimiento de este primer asalto, los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de recolección de pruebas. Fue fundamental el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del propio establecimiento vulnerado. A este material audiovisual se sumaron otras grabaciones estratégicas facilitadas directamente por el Ayuntamiento de Agaete, una colaboración institucional que resultó clave para poner rostro al infractor. Gracias a estas pesquisas, los agentes lograron identificar sin género de dudas y arrestar al presunto autor.

Sin embargo, la labor de las fuerzas de seguridad no terminó ahí. Poco tiempo después, los agentes tuvieron conocimiento de un segundo asalto de características muy similares en otro negocio del mismo municipio. En este caso, el botín fue significativamente mayor, ya que los implicados accedieron al interior del recinto, nuevamente tras destrozar la entrada, para apoderarse de alrededor de 800 euros en metálico. Este nuevo revés incrementó la inquietud social, exigiendo una respuesta contundente y rápida para evitar que los maleantes volvieran a actuar con impunidad.

Aplicando la misma metodología basada en la inteligencia policial y el minucioso estudio de la videovigilancia, se logró rastrear los movimientos de los criminales. Las gestiones pertinentes permitieron vincular a dos sospechosos adicionales con este segundo atraco, procediendo a su inmediata captura. Finalmente, el instituto armado ha puesto a los tres arrestados, junto con todas las diligencias instruidas a lo largo del proceso, a disposición de la autoridad judicial competente, que se encargará de dictaminar las medidas penales correspondientes.