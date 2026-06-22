El Cabildo de Tenerife prohíbe las hogueras de San Juan en zonas de riesgo forestal

El Cabildo de Tenerife mantiene la prohibición general de encender fuego durante las celebraciones en aquellas áreas delimitadas como peligrosas en su plataforma digital institucional. Esta medida coincide con la declaración de prealerta decretada por el Gobierno de Canarias debido al riesgo de incendio forestal provocado por las condiciones meteorológicas actuales.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha subrayado la necesidad de aplicar el principio de precaución ante estas festividades. Ha insistido en que resulta fundamental solicitar los correspondientes permisos a los ayuntamientos afectados, dado que cualquier excepción en suelo boscoso requiere un plan estricto que garantice los medios de extinción adecuados para evitar cualquier conato.

Para asegurar el buen desarrollo de la velada, las autoridades insulares han diseñado un operativo especial. Según el director de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, el contingente contará con la participación de 65 efectivos del Consorcio de Bomberos, a los que se sumarán medio centenar de voluntarios y 37 integrantes de las Brigadas Forestales. Este equipo colaborará estrechamente con las diferentes agrupaciones de Protección Civil de cada municipio.

En los emplazamientos donde sí esté permitido prender las tradicionales fogatas, será obligatorio presentar una notificación formal al consistorio local. Este trámite burocrático exige la designación de un responsable mayor de edad y la revisión previa del terreno por parte de técnicos. Asimismo, la administración insular aconseja encarecidamente la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil para afrontar posibles daños a terceros o al mobiliario urbano.

Hogueras Seguras.

Otro de los aspectos fundamentales es el tipo de combustible empleado para la combustión. Está terminantemente vetada la incineración de residuos no vegetales, como neumáticos, muebles tratados o plásticos, que liberan gases altamente tóxicos a la atmósfera. Del mismo modo, no se podrán arrojar envases con líquidos inflamables, puesto que suponen un grave peligro por riesgo de explosión.

Respecto a la ubicación y tamaño de las pilas, las recomendaciones institucionales obligan a limpiar un perímetro de al menos tres metros de diámetro y a situar los montículos lejos de las carreteras para evitar accidentes por humo. Además, la estructura no deberá rebasar el metro y medio de altura y tendrá que guardar una distancia mínima de 50 metros respecto a cualquier edificación y 20 metros de los tendidos eléctricos o vehículos aparcados en las inmediaciones.

Por último, resulta imperativo contar con una manguera de agua con la presión suficiente para sofocar las llamas en su totalidad una vez concluida la quema. La persona responsable de la actividad deberá certificar la extinción completa de las cenizas, asegurándose de que no quede ningún rescoldo activo que pueda reavivarse con las rachas de viento en una jornada marcada por la alerta climática en todo el archipiélago canario.