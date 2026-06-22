El Gobierno de Sánchez desembarca este lunes en Teror para capitalizar el éxito de la Fiesta del Pino

La Fiesta del Pino de Teror ya es de forma oficial Fiesta de Interés Turístico Nacional en este año 2026. Sin embargo, este gran logro local ha servido de excusa para el oportunismo político de la izquierda. El Gobierno de Pedro Sánchez ha organizado un desembarco este lunes a las 12:00 horas en las Casas Consistoriales, enviando a los ministros Jordi Hereu y Ángel Víctor Torres a presidir el acto institucional.

Un éxito de la isla que la izquierda quiere rentabilizar

Este viaje de la delegación socialista busca apuntarse el tanto de un reconocimiento que ha costado años de trabajo al Ayuntamiento de Teror y a los propios canarios. Para conseguir este sello nacional, la festividad ha tenido que demostrar durante cinco años un alto valor cultural y atraer a miles de visitantes, un esfuerzo vecinal del que ahora el Ejecutivo central pretende sacar tajada política en las islas.

Con esta incorporación, la festividad de la patrona de la Diócesis de Canarias se convierte en la octava de todo el Archipiélago en lograr esta distinción, entrando en un selecto grupo donde ya están citas históricas como los Fuegos de Los Realejos o la Romería de San Isidro de La Orotava.

Más de 200.000 personas en septiembre

La Fiesta del Pino, que tiene un origen documentado desde el siglo XVIII, es uno de los eventos más importantes y masivos de Canarias. Cada mes de septiembre congrega a más de 200.000 personas de todas partes en citas tan tradicionales como su romería ofrenda o los solemnes actos litúrgicos.

Aunque el nuevo título permitirá incluir al Pino en los planes oficiales de promoción exterior, la jornada de este lunes estará marcada por el contraste entre el orgullo de los vecinos de la Villa Mariana y la urgencia del Gobierno de Sánchez por figurar en la celebración.