El IGN registra un repunte de la actividad sísmica en Tenerife sin riesgo de erupción

El Instituto Geográfico Nacional ha notificado al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias un incremento notable en la frecuencia de los temblores en la isla. De manera preceptiva, el organismo ha remitido un aviso tras detectar más de diez eventos por hora durante la madrugada de este lunes.

Este episodio sismo-volcánico comenzó en la noche del pasado viernes y ha mantenido una evolución constante durante el fin de semana. Según los datos recopilados, entre las 02:00 y las 02:30 horas del lunes se han constatado varios pulsos de baja frecuencia en el subsuelo insular. La mayor parte de estos movimientos telúricos se concentran al oeste de Las Cañadas del Teide, una zona que ya había mostrado un comportamiento similar en los últimos meses.

Enjambre Sísmico

En el balance de las últimas 24 horas, las estaciones han contabilizado un total de 221 fenómenos, de los cuales 89 ya han sido localizados con precisión. Las magnitudes registradas son de carácter muy leve, siempre inferiores a 2 en la escala de Richter, lo que explica que ninguno de estos movimientos haya sido sentido por los habitantes de las poblaciones cercanas.

Respecto a la ubicación exacta de los epicentros, el instituto señala que afectan principalmente a los términos municipales de Guía de Isora, Vilaflor de Chasnia y Santiago del Teide. Por su parte, la profundidad a la que se están produciendo estos ajustes tectónicos oscila mayoritariamente entre los 10 y los 15 kilómetros por debajo del nivel del mar.

Los técnicos han precisado que durante esta intensificación se han entremezclado eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia. Esta tipología de señales, que muestran una gran correlación entre sí desde la tarde del sábado, es plenamente compatible con la circulación de fluidos en profundidad. No obstante, los expertos subrayan que esta dinámica interna no representa por sí sola una aceleración del proceso magmático.

Vigilancia Volcánica

Las autoridades y el propio instituto científico quieren mandar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que este escenario es habitual en territorios de naturaleza volcánica. De hecho, es un episodio análogo al registrado entre los meses de febrero y marzo de este mismo año. Por ello, insisten en que esta situación no aumenta el peligro a corto plazo de que se produzca una crisis mayor.

Para garantizar la seguridad y el seguimiento exhaustivo del subsuelo, el organismo cuenta con una red compuesta por más de 100 estaciones y equipos de medición desplegados por la geografía de la región. Esta infraestructura permite monitorizar en tiempo real parámetros críticos como la deformación del terreno, la sismicidad y la geoquímica, asegurando la detección temprana de cualquier anomalía.