El Observatorio del Teide albergará un telescopio para investigar el origen del universo

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha suscrito un relevante acuerdo de colaboración internacional con la Università degli Studi di Milano y el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Este pacto, oficializado tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado, tiene como objetivo principal la instalación y operación de una avanzada infraestructura científica en territorio español para profundizar en los misterios del cosmos.

El núcleo de este proyecto es la puesta en marcha de un instrumento que se dedicará a realizar observaciones milimétricas de la polarización de la radiación de fondo de microondas. Los datos obtenidos a través de estas mediciones resultarán fundamentales para despejar incógnitas clave sobre la evolución y la historia del universo, aportando evidencias empíricas sobre las primeras etapas de su creación.

Esta infraestructura, que recibe la denominación técnica de STRIP, se enmarca dentro del Experimento de Polarización a Gran Escala. Dicho programa internacional destaca por su enfoque dual, ya que combina la labor de este telescopio giratorio terrestre con un instrumento adicional que operará suspendido de un globo estratosférico. De este modo, se realizarán observaciones cosmológicas combinadas que cubrirán la misma región del firmamento para buscar la polarización de modos B de la radiación cósmica.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el dispositivo consta de un telescopio principal de 1,5 metros de diámetro que va acoplado a un sofisticado conjunto de polarímetros. Según los responsables del proyecto, la velocidad de rotación de la antena será de aproximadamente una revolución por minuto. Esta estrategia de escaneo permitirá al equipo científico cubrir el 20 por ciento de la bóveda celeste con una resolución angular de 20 minutos de arco en la denominada banda Q.

Liderazgo Astronómico

Para las entidades académicas y de investigación firmantes, la ubicación elegida no es casual. El Observatorio del Teide se erige como un emplazamiento idóneo para llevar a cabo este tipo de mediciones. Los expertos subrayan que esto se debe no solamente a la reconocida calidad de su atmósfera, sino también a su posición estratégica en el hemisferio norte, una zona del cielo que ha sido significativamente menos explorada por otros proyectos astronómicos de características similares.

En definitiva, la instalación de este equipamiento abre una nueva e ilusionante ventana para la cosmología observacional. La consolidación de Canarias como referente científico mundial se refuerza con este tipo de alianzas, las cuales proporcionarán información de alto valor para el desarrollo de la física fundamental y permitirán a la comunidad científica internacional avanzar en la comprensión de las leyes que rigen nuestro entorno.