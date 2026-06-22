Gabriel Mato aplaude el acuerdo europeo que elimina los cargos abusivos en los billetes de avión

Gabriel Mato ha celebrado el histórico acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo para actualizar y reforzar los derechos de los pasajeros aéreos en toda la Unión Europea. Esta profunda reforma, que no se revisaba desde hacía más de veinte años, resulta especialmente trascendental para Canarias, donde el uso del avión no es una opción de ocio, sino una necesidad diaria y absoluta para la conectividad de sus ciudadanos.

Fin a los extras abusivos de las aerolíneas

El nuevo marco normativo europeo pone coto a las prácticas abusivas de las compañías aéreas al garantizar de forma clara el derecho a viajar con un artículo personal y equipaje de mano totalmente gratuito. Además, la ley prohíbe expresamente que las aerolíneas cobren un extra a los usuarios por corregir un error ortográfico en el nombre del billete o por el simple hecho de tener que imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto. A partir de ahora, las empresas estarán obligadas a mostrar el precio final real del billete desde el primer momento de la reserva.

Además, la normativa también introduce importantes ventajas para las familias. Los menores de 14 años, las mujeres embarazadas y las personas con movilidad reducida tendrán garantizado el derecho a sentarse juntos en el avión sin tener que pagar ningún tipo de suplemento o coste adicional por la elección de asientos.

Compensaciones automáticas y más rápidas

En materia de reclamaciones, el acuerdo simplifica drásticamente la burocracia para los viajeros. Ante retrasos superiores a las tres horas, cancelaciones con menos de 14 días de aviso o denegación de embarque, la ley fija compensaciones económicas directas que oscilarán entre los 250, 400 o 600 euros en función de la distancia del vuelo.

Los pasajeros dispondrán de un plazo de nueve meses para tramitar su solicitud de forma electrónica y sencilla, mientras que las aerolíneas estarán obligadas a responder o abonar el importe correspondiente en un plazo máximo e improrrogable de 30 días. El texto conjunto será ratificado de forma definitiva por el Parlamento Europeo durante la sesión plenaria del próximo mes de julio.